„Špatná zpráva pro české řidiče.“ Ekonom pro Blesk o Blízkém východě: Zdraží nafta a benzin?

Češi si poslední týdny mohli užívat relativně nízkých cen pohonných hmot. Dávno pryč jsou časy ze začátku války na Ukrajině, kdy litr benzinu Natural 95 vycházel i na 47 korun. Ceny od letošního července šly neustále dolů, ještě na začátku října jsme mohli tankovat za zhruba 35,16 korun.

Jenže s tím je konec, pohonné hmoty začaly opět zdražovat. Za poslední týden průměrná cena benzinu stoupla o 15 haléřů a nafty o 30 haléřů. Zdražování navíc může pokračovat.

Hra o Írán

K růstu cen přispělo opětovné rozdmýchání bojů na Blízkém východě. Izrael se více zaměřil na Libanon, respektive libanonské teroristické hnutí Hizballáh a zneškodnil jeho vůdce. Následně do Libanonu spustil i omezenou pozemní operaci. Oba tyto kroky popudily Írán, sponzora Hizballáhu, jenž v reakci na Izrael vyslal více než stovku raket.

„Vzhledem k situaci na Blízkém východě dochází k růstu ceny ropy na světových trzích. Jen za poslední týden došlo ke zdražení ropy o 10 procent. Ropa Brent tak poprvé od srpna překonala hranici 80 dolarů za barel,“ vysvětluje Křeček, který je i poradcem premiéra Petra Fialy (ODS).

Podle něj bude nejzajímavější sledovat, jak Izrael zareaguje na raketový útok ze strany Íránů. Veřejně se totiž hovoří i o možnosti izraelského úderu na íránská ropná zařízení. Írán je nefalšovanou ropnou velmocí, nachází se tu podle tamní vlády čtvrtá největší naleziště na světě. Jeho ekonomika je na ropě závislá, země vyváží zhruba 1,7 milionů barelů denně.

Úder na ropná zařízení by tedy Írán velmi bolel. Jenže bolestivé by to bylo i pro globální ropný trh. USA nejdříve uvedly, že o možnosti podobného útoku s Izraelem diskutují, posléze od něj začaly zemi veřejně odrazovat. Televize CNN zmiňuje, že kdyby k úderu na íránská ropná zařízení došlo, cena ropy by mohla vyšplhat i na 100 dolarů, což by pro USA krátce před prezidentskými volbami bylo katastrofou.

„Čelíme velmi reálnému riziku dalšího nárůstu konfliktu v regionu,“ varoval tento týden šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns. „Domnívám se, že jsme si všichni dobře vědomi důsledků různých druhů úderů a důsledku na globální energetický trh a globální ekonomiku,“ uvedl dále Burns.

Nejhorší scénář? Nepravděpodobný

I podle Křečka by rozšíření konfliktu mohlo komplikovat vývoz ropy z Blízkého východu. „Určitě tedy nejde vyloučit, že bude docházet k dalšímu zdražování ropy, a tím i pohonných hmot,“ popsal pro Blesk Zprávy.

Zůstává ale optimistický. „Na druhou stranu je spíše nepravděpodobné, že by izraelská odveta byla namířena proti ropné infrastruktuře. Spíše lze očekávat, že se terčem stanou jiné strategické cíle. V tomto scénáři by se cena ropy mohla začít stabilizovat,“ míní ekonom. Izrael je nucen USA do jisté míry poslouchat, protože je závislý na jejich pomoci.

Přesto se řidiči v Česku musí připravit spíše na dražší benzin a naftu „Prudký růst ceny ropy je kombinován s výrazným oslabením kurzu koruny proti dolaru. To je velmi špatná zpráva pro české řidiče. Tyto efekty se spojí a ve svém důsledku povedou ke zdražení pohonných hmot,“ říká Křeček.

22:00 Vážení čtenáři, děkujeme vám za pozornost, kterou jste našemu online přenosu věnovali. Veškeré důležité informace budeme i nadále přinášet v běžném zpravodajství na Blesk.cz. 21:45 Mírová mise OSN na jihu Libanonu (UNIFIL) uvedla, že její hlavní velitelství dnes ráno ostřeloval tank izraelské armády. Zraněni jsou dva její vojáci, dodala v prohlášení. Spojené státy jsou incidentem znepokojeny a naléhají na Izrael, aby ohledně něj poskytl podrobné informace, řekl dnes mluvčí Národní bezpečnostní rady. Dodal, že je zásadní, aby Izrael během svých bojových operací proti Hizballáhu neohrožoval bezpečí mírových jednotek OSN. 20:51 Izrael dnes večer provedl letecký úder na centrální část Bejrútu. Při útoku zemřelo nejméně 18 lidí a 92 jich bylo zraněno, podle agentury AFP a libanonského listu L´Orient-Le Jour to uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Cílem útoku byl podle médií další z činitelů šíitského hnutí Hizballáh. Zobrazit celý online