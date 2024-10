Máslo už stojí i 70 korun, kravám bylo horko. Počasí vnáší nejistotu, varuje expert

Průměrná kostka másla stála v Česku v září podle statistiků 61,8 korun. Meziročně je dražší skoro o čtvrtinu, oproti letošnímu lednu o 18,88 procenta a oproti srpnu o 8,36 procenta. Značkové máslo, například jihočeské, obchody prodávají i za 69,90 korun.

Jedním z hlavních důvodů, proč k tomuto zdražování došlo, jsou letošní vlny veder. „Když je teplé léto, tak dojnice dojí trochu méně, protože zažívají tepelný stres, a i ta výživa je suchá a nemá tu kvalitu,“ vysvětloval předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček. Mléko vydojené během veder má nižší tučnost, je ho potřeba na výrobu másla více. Tento problém postihl celou Evropu.

V Evropě také řádila katarální horečka ovcí, která navzdory svému názvu postihuje i skot. To všechno vedlo k tomu, že mléka bylo méně, k čemuž když se připočítá vysoká poptávka, vytváří ideální podmínky pro zdražování.

Dobrou zprávou je, že s ochlazením opět vzroste apetit krav a tučnost jejich mléka. Na druhou stranu ale budou Vánoce a před nimi vždycky ceny stoupají, takže cenu másla je těžké v tuto chvíli predikovat.

Z farem jsou pouště

Počasí každopádně bude podobné problémy způsobovat i v budoucnu. A to ovlivní ceny, za které budou obchody prodávat potraviny. „Každý rok všichni věděli, že brzo na jaře bude zelenina ze severu Afriky, z jihu Španělska. Když se tam dneska půjdete podívat na to, co před pěti lety byly zelinářské farmy, tak je to vyprahlá půda, na které rostou tak maximálně kešu ořechy a už tam nerostou ani olivovníky,“ popisuje Prouza, že nákupčí v řetězcích to poslední dobou nemají jednoduché.

„Vidíme to tady v Česku, mrazy, deště (…) jistota průměrného nákupčího, že zhruba 80 procent všeho nakoupíte standardními kanály a dorovnáváte nějaké drobné výpadky, tak tady dneska není. Dneska úspěšný nákupčí ovoce a zeleniny, když ví, kde vezme zhruba 50 procent toho, co musí nakoupit s nějakým předstihem, tak je vlastně velmi úspěšný,“ líčí aktuální situaci.

Podle Prouzy se tak začíná investovat do produkce v nových zemích, kde jsou příznivější teploty. „Úplně stejně se na to musíme připravit v Čechách, ale tady o tom nikdo nechce mluvit,“ říká. Jako příklad dává Vysočinu – existují analýzy, že zde za 15-20 let nepůjde vypěstovat tolik brambor, jako dnes. Ale nikdo to příliš neřeší, byť tu podle něj pokles produkce nastane relativně rychle.

Máslo jako hlavní tahák

Neznamená to nicméně, že všechny potraviny budou kvůli počasí už jen zdražovat. Naopak v průměru ceny potravin v Česku klesají, podle Eurostatu dokonce nejvíce v celé Evropské unii, upozornil Prouza. Inflace se podle něj dostala zpátky tam, kde má být. Vidí dokonce prostor pro další zlevňování potravin v Česku, byť ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) tvrdí něco jiného, čehož se podle něj hned chytli potravináři.

Že lidé pokles cen nevnímají, je podle Prouzy dané mimo jiné tím, že si pamatují hlavně několik základních potravin, které jsou často v akcích, takže už vlastně ani neví, kolik stojí normálně. Když reálnou cenovku náhodou vidí, vyděsí se. „Máslo je přesně jedna z těch věcí, u které platí, že vás přitáhnou do obchodu,“ nastiňuje, že z tohoto důvodu zrovna máslo v akcích bude, byť si to supermarkety mohou dovolit jen jednou za čas, protože ho v akci nabízejí pod cenou.

Češi propadli privátním značkám

O něco větší manipulační prostor mají supermarkety u vlastních privátních značek, u kterých si samy kontrolují složení, obaly, marketing - vše. Dosud platilo, že zrovna máslo od privátních značek Češi příliš nekupovali, ale to se mění, oblast másla a margarínů zaznamenává výrazný růst, vyplynulo z průzkumu společnosti NielsenIQ.

Produkty privátních značek jsou v supermarketech v průměru o 23 procent levnější než značkové produkty. A Češi je kupují stále častěji. „My jsme si všichni na privátní značky zvykli, vyzkoušeli jsme si je, ověřili jsme si, že mají slušnou kvalitu,“ konstatuje Prouza.

Podle Potravinářské komory ČR ale privátní značky diskriminují tradiční značkové produkty od českých dodavatelů. „Na ně dávají větší obchodní přirážku, a zvýhodňují tak své privátní značky. Složení obou výrobků je však ve většině případů zcela totožné,“ říká mluvčí komory Marek Zemánek. „Víme o případech, kdy řetězec podmiňuje odběr značkového výrobku výrobou privátních značek,“ dodává.