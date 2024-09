„Jsme odříznutí od zbytku světa.“ Z koryt se vylily Smědá i Bělá. Na řadě míst probíhají evakuace

Řeka Bělá se v Mikulovicích a České Vsi na Jesenicku vylila z koryta. Mikulovický starosta Roman Šťastný (STAN) v sobotu ráno uvedl, že voda zaplavila některé domy, možnost evakuace však nikdo z jejich obyvatel nevyužil.

Podle Šťastného se do několika domů v obci dostala voda z přítoků Bělé. „Nebude jich úplně mnoho, ale jsou. Samozřejmě není to tak, že by tam voda byla třeba tři metry vysoko, ale těch 20, 30, 40 centimetrů to zaplavené je. Bohužel tam, kde teď voda stojí nebo se vylila, je laguna. Není možné odtamtud vodu nějak rychle dostat. Bude se muset počkat, až klesne,“ řekl starosta.

Obec podle něj nabídla lidem, kteří zaplavené domy obývají, evakuaci do předem přichystaných prostor. „Zatím to nikdo využít nechce. Lidé zůstávají doma, mají většinou vystěhovaný nábytek a další majetek do patra a čekají, co bude dál,“ uvedl Šťastný.

Mluvčí: Život je důležitější, než majetek

Ve všech obcích s rozšířenou působností v Olomouckém kraji zasedaly podle mluvčí hejtmanství Aleny Minxové v noci povodňové komise, případně se sejdou dnes dopoledne.

„Výstrahy meteorologů zůstávají stejné, jejich predikce v počtu srážek se naplnily. Na Jesenicku místy v souhrnu napršelo za 24 hodin více než 100 milimetrů srážek. Prosíme obyvatele zasaženého území, aby byli obezřetní a nechodili monitorovat stav toku, může jim hrozit nebezpečí. Zároveň žádáme všechny, aby spolupracovali se složkami integrovaného záchranného systému a uposlechli jejich příkazy, především v případě evakuace. Život je důležitější než majetek,“ sdělila ČTK mluvčí.

