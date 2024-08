Spotřeba piva klesla. Češi šetří a žijí zdravěji. Hospody ale lákají dál

Pojem česká hospoda už skoro nevyvolává asociace spojované se zbytečným utrácením peněz nebo neřestí, jak tomu bývalo dříve. K tomu dospěli autoři průzkumu CVVM, který probíhá už od roku 2004. Zjištěním ale také je, že lidí, kteří chodí na točené, ubývá. Zatímco vloni si pivo někdy dalo 79 procent mužů a 42 procent žen, v roce 2016 to bylo o deset procent více u mužů a o 15 procent více u žen. Muži v průměru týdně vypili v loňském roce 7,4 půllitru, ženy pak 2,1 půllitru.

Sociální důvod

Proč tomu tak je? „Jsou to převážně ekonomické důvody. Lidé dodržují víc zdraví životní styl, sportují, nesedí po hospodách. Dneska si lidé chtějí více odpočinout a popovídat, není to o množství piva, ale i o sociálním aspektu,“ vysvětluje trend Tomáš Slunečko z Českého svazu pivovarů a sladoven. Změny v trendech – ale i nárůst cen - potvrzuje také společnost Dotykačka.

Příplatek za kvalitu

Tradiční večerní vysedávání v hospodách nahradily spíše výpravy do kaváren v odpoledních hodinách. Návštěvníci si tam vedle kávy leckdy dopřejí i jídlo nebo míchaný drink. „Zejména v odpoledních a večerních hodinách lidé hledají kvalitní gastro zážitky. Za ty jsou ochotní i připlatit,“ říká Petr Menclík z této společnosti. Z jejich dat také vyplývá, že meziročně se v květnu ceny zvýšily v průměru o 7,6 procenta. Největší zdražení – o 10 procent – nastalo v Praze a Moravskoslezském kraji.

Vše růžové ale není

Některé nešvary z české gastronomie zcela nevymizely. Nejčastěji se hygienici při kontrolách restauračních zařízení setkávají se špatným značením potravin a polotovarů, jejich nesprávným skladováním, ale také s nevyhovující úrovní hygieny v provozovně. „V loňském roce bylo v Moravskoslezském kraji provedeno 2 351 kontrol stravovacích provozů, pokuty uloženy v 531 případech, uzavřena 1 provozovna, pozastaveno 5 provozoven,“ sdělil Blesku Aleš Kotora, mluvčí krajské hygienické stanice.

To v hlavním městě se loni uskutečnilo 2 599 kontrol, hygienici za pochybení pravomocně uložili 517 správních trestů, 511 pokut a v 51 případech záležitost vyřešili domluvou. Dvě z provozen museli nechat okamžitě zavřít. V jakých případech se tak děje? „Hygienici mohou nařídit okamžité uzavření provozovny pouze od okamžiku zjištění porušení povinnosti, které může mít za následek ohrožení života nebo zdraví. Např. zjištění viditelně závadných suroviny a pokrmů v provozovně, znečištění, které může ohrožovat bezpečnost podávaných pokrmů, zjištěný pohyb hlodavců po provozovně, zjištěné alimentární onemocnění u personálu, který nelze nahradit nebo je reálné nebezpečí, že prostory a pokrmy mohly být jimi kontaminovány apod.," sdělil Blesku mluvčí pražské hygieny Ondřej Smílek.

Zlom díky nabídce

Podle Václava Stárka, šéfa Asociace hotelů a restaurací, nelze přesně říct, kdy se česká hospodská kultura začala měnit k lepšímu. „Naše pohostinství se vyvíjí postupně od devadesátých let,“ řekl Blesku. Stárek se ani nedomnívá, že ke zlomu došlo v květnu před sedmi lety, kdy začal platit zákaz kouření v restauracích. „Úroveň zvedlo podle mého názoru to, že se více zaměřuje na tu gastronomickou část, různé akce. Pak jsou to investice do interiérů a v neposlední řadě je to změna trendů. Ubývá lidí, kteří konzumují pivo ve velkém, konzumují spíše kvalitnější značky, různorodá piva. Poslední dobou je vidět, že se to přetáčí do nealkoholických nápojů,“ říká Stárek a dodává: „Hlavní motivátor, proč lidé chodí do restaurace, je setkávat se s ostatními. Nikdo z nás se nechce setkávat tam, kde se mu nelíbí, takže lidé prostě vyhledávají taková místa, která se jim líbí a ty provozovny se přizpůsobují novým moderním trendům.“

Jak moc souhlasíte s následujícím tvrzením?

Názor rok 2004 rok 2019 rok 2023

Lidé se do hospod chodí odreagovat od každodenních starostí 84 %, 85 %, 89 %.

Hospoda je důležitým místem pro setkávání přátel, známých, kolegů 74 % , 74 %, 88 %.

Hospody jsou důležitým místem pro vytváření známostí a sociálních kontaktů 63 %, 71 %, 85 %.

V hospodách se často domlouvají sousedské výpomoci, výměny, prodeje 86 %, 78 %, 84 %.

V hospodě se člověk dozví plno zpráv a informací, ke kterým se jinak nedostane 75 %, 76 %, 75 %.

Hospody jsou častými organizátory kulturních akcí 65 %, 63 %, 72 %.

Lidé se chodí do hospod opíjet, aby zapomněli na to, co se děje kolem nich 46 %, 49 %, 50 %.

Hospody odvádějí rodiče od jejich rodin 58 %, 45 %, 39 %.

Zdroj: CVVM

