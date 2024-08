Dan Přibáň v slzách: Zemřel pankáč Radek (†38) od žlutých trabantů, parťák z „malucha“

„Některé zprávy působí tak neuvěřitelně, že vám připadají, jako špatný vtip. Taková přišla předevčírem od Poláka, se kterým jsem si naposledy psal před osmi lety: ‚Váš kamarád Radek Jona je mrtvý‘,“napsal na Twitter.

Podle filmového portálu ČSFD se Radoslaw Jona narodil 19. 6. 1986 a objevil se ve snímcích v Trabantem až na konec světa, Trabantem Jižní Amerikou, Trabantem do posledního dechu, Trabantem z Austrálie do Asie, Trabantem tam a zase zpátky, Trabantem z Indie až domů a Cesta za Slobodou s M&M - Po stopách Radka vo Vietname.

Chystali se na Mongolsko

Nejezdil trabantem, nýbrž řídil „malucha“ - polský Fiat. Teď s ním Přibáň počítal na rychlou výpravu, jež měla být překvapením. „Kolika lidem můžete jen tak zavolat, jestli by nevyrazili obratem do Mongolska jezdit na tříkolce, kterou přestali vyrábět, protože je moc nebezpečná? Měl tu být za pár dní…“ popsal Přibáň.

„Radek byl takový mladší brácha. Umí vás strašně štvát, leze vám na nervy, když si připadáte, že vám ho pověsili rodiče na krk, abyste se o něj starali, a vy jen čekáte, co zase provede, ale pořád je to mladší brácha. Radek byl jediný skutečný pankáč žlutého cirkusu, skutečný, protože on tak žil pořád. Někdy to bylo na hraně, někdy na hraně zákona, někdy to bylo nesnesitelné, ale bylo to ryzí,“ líčí režisér.

„Nezapomenu, jak se o mě jako jediný staral, když jsme se opili a mně bylo zle, zatímco ostatní to natáčeli. Nezapomenu, jak jsme spolu sjížděli Andy uprostřed noci a konzumovali u toho Radkův zajímavý jihoamerický nákup,“ vzpomíná další žlutý dobrodruh, novinář Aleš Vašíček. „Radek je přesně ten člověk, co se najednou objeví, až se vám jednou v nebi po*ere auto nebo letadlo, a on přijde s cigárem, flaškou samohonky a šroubovákem to opraví.“

Tým dobrodruhů tyto prázdniny do Mongolska vyrazil místo trabanty tam jezdí podobně kuriózními stroji, obojživelnými „žábami“, tedy dvojicí veteránů sovětských vojsk Luaz 967.

Jedou ale bez Radka. „Není jasné, proč zemřel, ne vždy zvládal boj se svými démony, ale bylo mu teprve 38 let,“ dodal Přibáň.