„Zmizení“ Jaromíra Soukupa: Relax a hody u moře! Po ztrátě televize vyrazil do Španělska

Pro Jaromíra Soukupa, někdejšího šéfa Televize Barrandov, to byly složité a turbulentní měsíce. V květnu valná hromada rozhodla o tom, že byl odvolán z představenstva společnosti Barrandov Televizní Studio. Nahradil ho podnikatel Jan Čermák, který de facto ovládl TV Barrandov. V červnu soud zahájil insolvenční řízení s TV Barrandov. Její dřívější a nyní již vyšachovaný šéf Soukup nyní dobíjí baterky u moře - užívá si slunného Španělska a nastínil i myšlenky na srpnový návrat.

„Konečně. Pár dní volna a zastavení a odpočinku,“ vzkázal tento týden někdejší mediální magnát Jaromír Soukup na instagramu a přidal hashtag #espaňa, odkazující na to, jako středomořskou destinaci pro dovolenou zvolil.

K moři mu popřál i Novotný

„Relax, my friend,“ reagoval s přáním klidné relaxace u moře na jeho příspěvek jeho někdejší spolupracovník na Barrandově a dnes starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) a ozvali se i další.

„Konečně domácí pohodička,“ přidal se podnikatel Richard Chlad, který aktivně podporoval v nedávných eurovolbách pro změnu koalici Přísaha a Motoristé a především lídra kandidátky Filipa Turka.

Srpnový návrat Jaromíra Soukupa

Zatímco Češi v pátek slavili různými způsoby státní svátek, Soukup zaslal další foto ze španělské pláže a další snímky pokrmů, kterých si ve Španělsku užívá.

„Docela dost z vás mi píše, co se mnou je. Přesně tohle se mnou je. Pár týdnů mne česká politika ani showbiz nezajímá, fakt ne. V srpnu se do obojího zase pustíme,“ vzkázal Soukup, který tak avizuje svůj návrat. V jaké pozici, to však není jisté.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jaromir Soukup (@jaromir_soukup)

Jak Soukup o televizi přišel

V květnu totiž podnikatel Čermák ovládl Soukupovu společnost Empresa Media, která TV Barrandov vlastní. V Emprese byl Soukup nadále vedený jako jeden ze dvou členů představenstva spolu s Čermákem.

Na valné hromadě Barrandov TS však pro odvolání Soukupa hlasovalo 100 procent přítomných. V Evidenci skutečných majitelů je Čermák vedený jako nepřímý většinový vlastník. Prostřednictvím Emresy ovládá v televizi 99 procent a v jednočlenném představenstvu společnosti Barrandov Televizní Studio nahradil právě Soukupa.

Čermák tak dotáhl ovládnutí zadlužené televize Barrandov, jejímž provozovatelem je Barrandov Televizní Studio. „Byl to složitý a dlouhý proces a vím, že nás čeká ještě minimálně rok tvrdé práce. Převzali jsme vládu. Ovšem nad společností, která má několik set milionů dluhů a visí nad propastí,“ uvedl Čermák. Soukup to glosoval po svém: „Pokud hledáte konflikt mezi partnery, nenajdete ho. Ostatní jsou interní věci mezi námi.“

Insolvenční řízení a reorganizační plán

V červnu pak Mětský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se společností Barrandov Televizní Studio. Firma má totiž závazky 996 milionů Kč, které nedokáže splácet. Televize zároveň k soudu podala návrh na schválení plánu reorganizace.

Reorganizační plán byl podle zástupců Barrandova předjednaný s věřiteli. Hlasovali pro něj věřitelé reprezentující 73 procent všech pohledávek, mimo jiné Czech Digital Group, České Radiokomunikace nebo společnosti Gomanold, IMP, Zaccario a několik firem spojených s Jaromírem Soukupem.

Barrandov TS v současnosti vysílá televizní programy TV Barrandov, Krimi Barrandov a Kino Barrandov, které měly v dubnu podle měření Asociace televizních organizací podíl na sledovanosti 2,2 procenta mezi diváky staršími 15 let. Empresa Media vedle provozu Barrandov TS vydává časopisy Týden, Sedmička, Interview a Instinkt.