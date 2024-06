Poblíž Hamburku začala stavba důležitého LNG terminálu. Kapacitu v něm bude mít i Česko

V severoněmeckém Stade poblíž Hamburku dnes začala výstavba nového pevninského terminálu pro zpracování a další transport zkapalněného zemního plynu (LNG). Česko ve spolupráci s polostátní skupinou ČEZ v něm bude mít od roku 2027 dlouhodobě pronajatou roční kapacitu dvou miliard metrů krychlových plynu. To by mělo vystačit na zhruba čtvrtinu současné tuzemské roční spotřeby, řekl při dnešním slavnostním zahájení stavby ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

V současnosti má Česko do roku 2027 pronajatou část plovoucího terminálu na LNG v Nizozemsku, kde má k dispozici asi tři miliardy metrů krychlových plynu ročně. V německém terminálu bude mít ČR svou kapacitu pronajatou na 15 let s možností prodloužení až na 25 let. Podle ČEZ budou dodávky čerpané z německého terminálu pocházet zejména z USA, naopak ruský plyn by měl být stejně jako v Nizozemsku vyloučen.

Připravovaný terminál vznikne v Dolním Sasku zhruba na polovině cesty po Labi z Hamburku k ústí Severního moře. Celková roční kapacita po dokončení bude 13,3 miliardy metrů krychlových plynu, z toho 1,3 miliardy připadne na krátkodobé spotové kontrakty. V první fázi bude sloužit k dovozu a zpracování LNG, syntetického zemního plynu (SNG) a biometanu, následovat má i zpracování uhlíkově neutrálního amoniaku jako přepravního média pro zelený vodík.

Síkela při zahájení stavby zdůraznil, že zajištění kapacity v terminálu je součástí snah o posílení energetické soběstačnosti a omezení závislosti na Rusku. „Za tři roky od dnešního zahájení jeho výstavby se bude podílet na pokrývání více než čtvrtiny dnešní české spotřeby. Díky své výhodné poloze může přispět i ke snížení poplatků za dopravu plynu do České republiky,“ řekl ministr.

Zásoby LNG v terminálu pro Česko jsou podle místopředsedy představenstva ČEZ Pavla Cyraniho klíčové také pro přechod k bezemisní energetice, v níž budou hrát plynové elektrárny důležitou roli. „Česká republika si tak díky kapacitě ve Stade zajistí dlouhodobé dodávky LNG a zároveň později možnost získávat po konverzi terminálu bezemisní plyny,“ uvedl Cyrani.

První pevninský terminál na LNG v Německu staví konsorcium Hanseatic Energy Hub. Podle ČEZ bude přístupný největším LNG tankerům o délce 345 metrů a jeho součástí budou i velké plynové zásobníky. Zhruba 90 procent kapacity si rezervovaly velké evropské energetické společnosti, vedle ČEZ ještě německé firmy EnBW a SEFE.

Česko začalo dovážet LNG po vypuknutí války na Ukrajině ve snaze omezit svou závislost na dodávkách plynu z Ruska. Ty předtím měly podíl až 97 procent. Předloni si proto Česko zajistilo kapacity terminálu v nizozemském Eemshavenu. Tamní terminál dosud pro ČR odbavil kolem 37 lodí se zemním plynem, které dovezly 3,4 miliardy metrů krychlových plynu. To je více než polovina tuzemské spotřeby za rok. Vedle dodávek LNG Česká republika nyní dováží plyn také z Norska. Naopak dodávky z Ruska výrazně klesly téměř na minimum.