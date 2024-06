Kellnerová o třech letech bez manžela (†56). Petr řídil firmu sám. Co změnila?

K rozhodnějším krokům než dříve přistoupila v investiční skupině PPF loni podle svých slov Renáta Kellnerová, vdova po zakladateli skupiny Petru Kellnerovi. V ročence skupiny za rok 2023, kterou firma dnes zveřejnila, uvedla, že v prvních letech po smrti manžela se s fungováním PPF nejprve jen seznamovala. Generální ředitel PPF Jiří Šmejc ve svém úvodním slově napsal, že se skupině podařilo splnit rozhodující část hlavních cílů, které si při nástupu do funkce v červnu 2022 stanovil. Zmínil třeba stažení z Ruska nebo restrukturalizaci portfolia.

„Zatímco roky 2021 a 2022 pro mě znamenaly především období seznamování se s procesy v rámci skupiny a snahu o nalezení nové stability narušené náhlou smrtí manžela, v minulém roce jsem již zaujala ve vztahu k PPF rozhodnější přístup,“ uvedla Kellnerová. Petr Kellner zahynul v březnu 2021 při havárii vrtulníku v USA. Jako jeden ze svých rozhodnějších kroků Kellnerová zmínila odkoupení minoritních podílů v PPF, po kterém se rodina Kellnerových stala jedinými vlastníky skupiny.

S tím pak souvisel i loňský vznik společnosti Amalar pro správu majetku rodiny Kellnerových. „Jak dobře víte, PPF měla historicky jediného majoritního akcionáře, jehož podíl nikdy neklesl pod 90 procent. Petr znal svou firmu dokonale, řídil ji a rozhodoval o ní jen on sám,“ sdělila Kellnerová. Po úmrtí Kellnera pak ale vzrostl počet akcionářů. „To je důvod, proč jsme se rozhodli vytvořit entitu, která bude PPF nadřazena,“ doplnila.

Amalar má kromě správy majetku podle Kellnerové poskytovat odborné zázemí pro rozhodování o dalším směřování PPF. „Přizvali jsme proto renomované experty z různých oborů, jejichž analýzy nám pomohou zorientovat se v konkrétních otázkách, které řízení a správa tak velkého majetku zákonitě přináší,“ uvedla.

PPF se podle Kellnerové daří naplňovat dlouhodobou strategii, vytvořenou ve spolupráci s generálním ředitelem skupiny Šmejcem. „Ta spočívá v orientaci na investice na západních trzích a na sektory, ve kterých je skupina dlouhodobě úspěšná - zejména finanční služby, telekomunikace, média nebo e-commerce - ať už v roli majoritního vlastníka, nebo ve spolupráci s investičními partnery,“ doplnila. Strategie bude podle ní přinášet PPF stabilní zisky, ale zároveň by měla skupina hledat i nové investiční příležitosti tam, kde je „jiní nevidí“. „Právě to dovedlo skupinu tam, kde je nyní, a neměli bychom na to zapomínat,“ uvedla.

Generální ředitel PPF ve svém úvodním slově v ročence zmínil několik významných transakcí loňského roku. „Ať už to byly prodeje našich asijských společností ze skupiny Home Credit, posílení v oblasti médií nebo akvizice významného podílu ve společnosti InPost - tedy růstová investice, která poslouží jako náhrada právě za prodávané části skupiny Home Credit,“ sdělil Šmejc.

„Zvláštní zmínku si určitě zaslouží vytvoření společného podniku s telekomunikačním gigantem e&, protože se jedná o jednu z největších transakcí v historii PPF,“ doplnil šéf skupiny. Společnost Emirates Telecommunications Group Company z emirátu Abú Zabí, která působí pod značkou e&, se loni dohodla, že zaplatí 2,2 miliardy eur (54,3 miliardy korun) za převzetí kontrolního podílu v telekomunikačních aktivech PPF v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku. Evropská komise letos zahájila vyšetřování navrhovaného prodeje, protože má obavy, že společnosti e& mohla být poskytnuta státní dotace, která by narušila vnitřní trh EU.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.