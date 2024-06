Další problém Jaromíra Soukupa: V televizi po něm zůstala pokuta kvůli „soukupshopu“!

„Vážení diváci, děkuji, že jste si naladili náš televizní program. Já jsem zakladatelem internetového obchodu Soukupshop.cz a dobře mě znáte z televize. A já jsem vaším garantem, že všechno bude fungovat tak, jak má,“ zaznělo ve vysílání ze Soukupových úst. Zákon říká, že provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat obchodní sdělení, v nichž účinkují hlasatelé, moderátoři a redaktoři zpravodajských a politicko-publicistických pořadů. Soukup tehdy moderoval více takových pořadů.

Pokutu vyměřila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a potvrdil Městský soud v Praze. V kasační stížnosti k NSS společnost Barrandov Televizní Studio poukazovala například na to, že Soukup tehdy nevystupoval jako moderátor, ale z pozice majitele televize a e-shopu.

„Jeho známost a vnímání společností – na rozdíl např. od autority Václava Moravce či jiných moderátorů – tedy nevyplývá z podstaty pracovního zařazení jako moderátora,“ stálo v kasační stížnosti. Zároveň uváděla, že Soukupovo vystoupení nebylo součástí obchodního sdělení, tedy samotného teleshoppingu, který následoval až po znělce.

NSS připustil, že může být obtížné určit, v jaké ze svých rolí v tom či onom okamžiku Soukup vystupoval. Soud to však pokládá za irelevantní. Podstatné je to, že Soukup prokazatelně tehdy působil jako moderátor či redaktor pořadů označovaných za zpravodajské a politicko-publicistické, a zároveň zjevně propagoval nákup z e-shopu. Soukupova oslava pro Rozárku (1): Dort vlastní výroby a hromada dárků

„Bylo by zapotřebí partikulární schopnosti vnímání reality hraničící s kognitivní disonancí, aby vystoupení pana Soukupa, které je součástí vysílaného segmentu 'teleshopping' při jasném vizuálním označení 'Jaromír Soukup Shop', a které přímo propaguje produkty 'internetového obchodu Soukupshop.cz', nebylo vnímáno jako obchodní sdělení,“ stojí v rozsudku NSS.

Zadluženou televizi Barrandov letos ovládl podnikatel Čermák. V jednočlenném představenstvu společnosti Barrandov Televizní Studio nahradil Soukupa.

Video Jaromír Soukup v Clash of the stars: Proboha, do čeho to jdu? - David Turek