Benzin a nafta v Česku zlevňují. Zjistěte, kde natankujete nejvýhodněji

Ceny paliv u českých čerpacích stanic klesají od konce dubna. Přesto jsou stále výrazně vyšší než před rokem. Tehdy platili motoristé za benzin o 2,20 koruny méně, nafta byla levnější dokonce o téměř šest korun.

Nejlevnější pohonné hmoty nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 38,34 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 36,14 Kč. Naopak nejdražší paliva jsou v Praze. Litr benzinu stojí v hlavním městě průměrně 39,38 Kč, litr nafty pak 38,31 Kč. V žádném jiném regionu se průměrná cena dieselu přes 38 korun nedostala.

