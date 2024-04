Nová pandemie na obzoru? Vědci se děsí chřipky a mrzí je návrat „starých zlozvyků“

Pandemie chřipky se obává několik desítek vědců, kteří se zúčastnili mezinárodního průzkumu. Přes polovina z nich si myslí, že právě chřipka je nyní největší hrozbou pro globální zdraví, jak píše The Guardian . Jiní vědci pracují naopak s variantou, že je ve hře pořád covid-19 a další zase sází na to, že se objeví nový dosud nepoznaný virus.

Přední vědci varují, že se může blížit další nebezpečná pandemie. Tentokrát by ji mohl spustit kmen chřipkového viru. Vyvozují tak z mezinárodního průzkumu, který bude příští týden zveřejněn, jak uvádí The Guardian. Vědec Jon Salmanton-García, který studii provedl, je přesvědčen, že chřipka je největší světovou pandemickou hrozbou. „Zimní chřipka se objeví vždycky. Dalo by se to popsat jako ohniska malé pandemie. Jsou víceméně kontrolované, protože je způsobují různé kmeny a nejsou dostatečně viruletní - ale to nemusí nutně platit navždy,“ uvedl.

Ve hře je chřipka, koronavirus i nemoc X

Podrobnosti o průzkumu budou zveřejněny na kongresu Evropské společnosti klinické mikrobiologie a infekčních nemocí v Barceloně. Zúčastnilo se ho 187 předních vědců. Podle předběžných informací ale chřipkové pandemii věří 57 % z nich. „Chřipka zůstala do značné míry hrozbou číslo jedna z hlediska jejího pandemického potenciálu v očích velké většiny světových vědců,“ dodal Salmanton-García.

21 % odborníků odhaduje, že za další pandemií bude doposud neznámý virus, který se objeví podobně jako Sars-CoV-2 - původce nemoci covid-19. Zatím jej nazývají jako nemoc x. Na koronavirus si vzpomnělo 15 % vědců, kteří v něm spatřují nejpravděpodobnější příčinu další pandemie.

Na chřipku si před týdnem vzpomněla i Světová zdravotnická organizace (WHO), která vyslovila obavy především kvůli viru ptačí chřipky H5N1, který způsobuje miliony případů úmrtí drůbeže po celém světě. Tento kmen ale vyvolává obavy proto, že se přenáší i na dobytek a jiné další savce. Zatím ale nebyl potvrzen přenos na člověka.

„Riziko, že se virus dostane do více počtu hospodářských zvířat a poté z hospodářských zvířat do lidí, je stále vyšší a vyšší. Čím více se virus šíří, tím větší je pravděpodobnost, že zmutuje, aby se mohl rozšířit na lidi. V podstatě s tímto virem házíme kostkami,“ uvádí k tématu virolog Ed Hutchinson.

Varování a povzdechnutí nad rouškou

Virus H5N1 má navíc vysokou úmrtnost a i přes to, že i proti němu máme vyvinutou vakcínu odborníci upozorňují na alarmující čísla, ale i na to, že by případná distribuce mohla být obrovskou logistickou výzvou.

Podle Salmantona-García je špatnou zprávou také to, že se lidí nepoučili z minulé pandemie. „Lidé se vrátili ke kašlání do rukou a následnému potřásání rukou s jinými lidmi. Nošení roušek zmizelo. Vracíme se ke svým starým zlozvykům. Možná toho budeme litovat,“ podotknul závěrem.