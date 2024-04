Ceny paliva letí nahoru: Benzin stojí už 41,40 Kč a bude hůř. Co může za zdražování?

Už ve středu řidiči tankovali Natural 95 průměrně za 39,77 Kč, přitom ještě na konci března byl o korunu levnější, naftu pak za 39,12 Kč.

„Za zdražováním stojí vzestup poptávky spojený s pozitivním ekonomickým vývojem. Vliv mají také přetrvávající geopolitická rizika a problémy v mezinárodní přepravě,“ vysvětlil analytik XTB Jiří Tyleček.

Zdá se, že bude ještě hůř. „Vzhledem k poměrně vysoké ceně ropy a výraznému oslabení koruny vůči dolaru je třeba počítat se zrychlením zdražování,“ řekl Lukáš Kovanda, ekonom Trinity Bank.

Průměrná cena benzinu byla nad hranicí 40 Kč naposledy loni 9. října. Podle současného tempa ji znovu pokoří ještě tento týden. „V příštím týdnu zdraží asi o 80 haléřů, nafta přibližně o 60 haléřů,“ dodal Kovanda.

