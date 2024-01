Novinky v dopravě 2024: Řidičák na zkoušku s dvouletou zkušebkou! ...a za volant už v sedmnácti.

Řidičák mohou mít od 1. ledna nově i sedmnáctiletí. Za volant ale budou moci usednout jen pod dohledem mentora, který musí sedět na sedadle spolujezdce.

Tím může být osoba, typicky někdo z rodiny, která sama vlastní řidičské oprávnění nejméně 10 let.

nejméně 10 let. Navíc v uplynulých pěti letech nebyl dotyčnému udělen zákaz řízení a nemá žádné trestné body v systému.

Od 17 let pak bude možné řídit osobní auta a dodávky s největší povolenou hmotností do 3,5 tuny, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým lze připojit přívěs o největší povolené hmotnosti do 750 kilogramů, případně i těžší, pokud ovšem celková hmotnost soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny.