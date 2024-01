Už 50 let se o tom mluví v náznacích, nyní ale tato myšlenka nabírá konkrétní obrysy. Brněnský magistrát řeší zahuštěnou dopravu v centru města a z nabízených možností preferuje vybudování metra! To by mělo vyjíždět z nového nádraží přes centrum do Králova Pole.

„Brno podzemní dopravu potřebuje. Zda to bude tramvaj, vlak nebo jiný kolejový systém, není zatím rozhodnuto. My se kloníme k vlakovému modelu,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl (56, ODS).



Rozhodne se v březnu

Podle Kratochvíla budou hlavními aspekty: přepravní kapacita, rychlost a napojení na přepravní uzly. „Hlavně to musí dávat ekonomický smysl,“ zdůraznil Kratochvíl.

O záměru Brna bude rozhodovat v březnu ministerstvo dopravy. „Správa železnic ji připomínkovala. Pokud bude výsledným módem regionální železnice, pak by se Správa železnic pravděpodobně stala investorem výstavby,“ řekl její mluvčí Dušan Gavenda.



Od Šalingradu do Králova Pole

Doprava v centru Brna je už nyní na samotné hraně vytíženosti. Linky 1 a 12 používají největší možné tramvajové soupravy a jezdí ve velmi krátkých intervalech. Přesto to v ranních špičkách nestačí. Brno přitom předpokládá růst populace.

Už za pár let má vzniknout v Brně nové hlavní železniční nádraží, pro které zvolili Brňané v anketě název Šalingrad. Od něj by měla podzemní dráha pokračovat přes centrum města do Králova Pole.

Vlak by platil stát, tramvaj město

Pokud by vyhrála varianta podzemního vlaku, Brno by investice do jeho stavby řešit nemuselo, protože by ji přes Správu železnic platil stát. Jestliže by ale zvítězila varianta podzemní tramvaje, muselo by výstavbu platit ze svého rozpočtu.

V Brně jezdí částečně tunelem už několik linek tramvají, přesto jediné oficiální „metro“ je pouze na Pekařské ulici, kde se nachází stejnojmenný bar. Jeho interiér až nápadně připomíná pražské metro, a to včetně turniketů.

VIDEO: V Brně už některé tramvaje jezdí tunely.



