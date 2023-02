„Nejčastější příčinou nehod je odbočování vlevo přes tramvajový pás. Přestože některé střety vypadají hrůzostrašně, pozitivní je, že při nehodách nikdo nezemřel a klesá i počet zraněných,“ uoozornila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

V roce 2018 byla vozidla MHD účastníkem 1175 nehod, o rok později 1123. Za covidu to bylo necelých 500 ročně.

„Přestože už se dopravní situace téměř vrátila do normálu, počet nehod s naší účastí zůstává nižší než před covidem. To je dobrá zpráva, nicméně stále se musíme snažit působit jak na naše zaměstnance, tak na veřejnost, a tlačit tyto počty dolů,“ uvedl generální ředitel podniku Miloš Havránek.

Pomohou sestřihy nehod na obrazovkách?

„Naši řidiči ze 795 nehod zavinili třetinu - 233, přesto se budeme při pravidelných školeních zaměřovat na prevenci těchto případů. Stejně tak budeme dál šířit osvětu, kterou jsme zahájili loňskou kampaní Brnem bezpečně s Dopravním podnikem města Brna," upozornil Havránek na videa nehod promítaných ve vozech MHD.

délka: 00:30.08 Video Video se připravuje ... Ve vozech MHD v Brně promítají varovné video z nehod

„Je to možná tvrdá, ale nutná prevence. Každý, kdo má co do činění s dopravou, by je měl vidět. Navíc si uvědomme, že tramvaje podobně jako vlak nemohou okamžitě zastavit,“ podotkl dopravní expert Igor Sirota.

Vedou Křenová, Veveří, Vídeňská, Cejl

Nehody se dlouhodobě nejčastěji stávají na nejfrekventovanějších ulicích, což jsou Křenová, Veveří, Palackého třída, Vídeňská a Cejl. Nejvíce nehod se loni stalo v prosinci, naopak nejméně v červenci a srpnu, kdy je nejslabší provoz. Díky slabému provozu je také neděle dnem v týdnu, kdy se bourá nejméně. Naopak nejčastěji se loni bouralo v pondělí a ve čtvrtek.

Šílenec bez řidičáku: Prosvištěl křižovatku v protisměru, prosmýkl se mezi náklaďák a osobák

Zpresovaly ho dvě šaliny

Jeden z nejdrsnějších střetů zaznamenaly kamery v prosinci 2019 na Konečného náměstí. Šofér ve škodovce vjel do křižovatky ve chvíli, kdy se tady míjely dvě tramvaje. Mnohatunové kolosy osobák během tří vteřin skoro slisovaly. Pravděpodobný viník střetu kupodivu vyvázl jen s lehkým zraněním.

„Jízda osobního vozu na červenou je jednou z vyšetřovacích verzí,“ konstatoval tehdy policejní mluvčí Petr Vala. I tato nehoda je součástí varovného videa promítaného na obrazovkách vozů brněnského dopravního podniku.