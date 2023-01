Do Brna dorazila nová obousměrná tramvaj. Dopravní podnik za ni zaplatil 60 milionů korun a plzeňská Škoda Group ji vyrobila primárně pro jihomoravskou metropoli.

„Vůz Škoda ForCity Smart 45T teď čekají typové zkoušky vytápění, větrání, vibrací, zkratová zkouška a test podvozků se zátěží 15 tun, což odpovídá provozu s cestujícími,“ řekla mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

Do plného provozu s pasažéry se obousměrná tramvaj s evidenčním číslem 1761 zapojí koncem ledna. Brnem už jezdí její „sestřenice“, souprava číslo 1760, která obsluhuje novou trať k bohunickému kampusu. Ta vede i novým "brněnským metrem", nejdelším tunelem pro tramvaje v ČR.

31 metrů dlouhý kolos

Plně klimatizovaný vůz má 31 metrů na délku, 2,5 na šířku a pojme 233 pasažérů. „Je navíc schopen vracet elektřinu při brzdění zpět do sítě, čímž snižuje spotřebu a náklady na provoz,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Třetí objednaná tramvaj má do Brna dorazit na konci ledna, další dvě do konce března. Město plánuje koupit do roku 2026 dohromady 40 těchto strojů, má na ně slíbeny 2,4 miliardy korun.

