Policejní velitel o zásahu na fakultě: Zraněné jsme vynášeli v rukách ven! Co byl největší problém?

Do poslední chvíle jsme tomu nemohli uvěřit. To o střelbě říkají dva policisté, podporučík Radomír Bohuslávek a podpraporčice Nela Musálková, kteří zasahovali během střelby na Filozofické fakultě UK v Praze. Bohuslavek, který byl jedním z velitelů zásahu, přiznává, že situace byla složitá, policisté ale vydali maximum. Nejkomplikovanější podle něj bylo dostat se na střechu, kde se nacházel střelec. Po eliminaci útočníka ale zásah nekončil, policisté se museli postarat o raněné, které v rukách vynášeli ven. Bohuslávek i Musálková to uvedli na videu, které natočila Policie ČR.

Bohuslávek byl jedním ze tří velitelů, kteří řídili síly a prostředky na místě. „Podobných tísňových volání, kdy v podstatě lidé volají, že slyšeli střelbu a podobně, těch je mnoho. Většinou se jedná o nějaké petardy a podobně,“ začíná své vyprávění policista. Při cestě na místo tak zcela nevěřil, že by situace mohla být natolik vážná. Jenže ona byla.

„Uvěřili jsme tomu až v polovině toho zákroku. Chodíte, běháte po těch ulicích... ono je to strašně podobné výcvikům, které vedeme. Naše výcviky jsou vedené na přibližování k realitě, jsou tam zranění lidé, aby nám to nahráli, krev, vypadá to všechno reálně. A v podstatě, když jste na tom místě, tak jste měl furt pocit, že cvičíte, že vyběhne někdo, někdo řekne stop,“ popsal své prvotní pocity velitel. Toto ovšem byla realita a nikdo neřekl stop. Po filozofické fakultě se opravdu pohyboval střelec a zabíjel lidi.

Video Policejní velitel o zásahu na FF UK: Zraněné jsme vynášeli v rukách ven! - Policie ČR Video se připravuje ...

Musálková přiznala, že nečekala, že během své služby někdy podobný zásah zažije. Ze začátku tak podle svých slov vnímala hlavně „hrozný chaos“. Stejně jako její kolega nejdříve nevěřila, že k takové hrůze dochází. Střelba realitu rychle připomenula. „Ti evakuovaní lidé, jak k nám začali běžet, byli ve stresu, báli se, snažili jsme se jim poskytnout co největší bezpečí,“ líčí policistka průběh.

„Tam se děly věci, na které se člověk nedokáže připravit, i kdyby měl deset výcviků denně, týdně, ale ta psychika lidí je opravdu vlivná a my se snažíme poskytnout ten největší komfort a to bezpečí,“ podotýká Musálková.

Bohuslávek uvedl, že během prohledávání na nikoho nenarazili a ani neslyšeli žádné výstřely. „Ale přišla informace, že pachatel vyběhl ven na střechu,“ říká s tím, že to je v budově, kde je člověk poprvé a ještě je to velká budova, poměrně složité. „Největší problém bylo najít vůbec vstup na tu půdu, naštěstí se nám podařilo najít jednoho studenta, který nám označil vstup do dalšího, pátého patra, kde my konkrétně jsme tam narazili na první zraněné osoby,“ popisuje policista.

Následně se úkolovaly další hlídky, aby policisté neprocházeli jen jeden koridor, ale rozdělili se. „I další kolegové naštěstí našli cestu na tu pudů a narazili na toho pachatele,“ uvádí podporučík, co se odehrálo dále.

Do tříd museli vstoupit násilím

Co popisuje jako další složitý aspekt, je fakt, že studenti se ve třídách zamkli a zabarikádovali, což udělali správně. Byli ovšem vyděšení a nereagovali na výzvy, takže policie musela do těchto tříd vstoupit násilím. Podle Bohuslávka šlo o desítky tříd. Studentům pak byly vytvořeny bezpečné cesty, aby mohli vyjít ven z budovy. „Furt se ti lidé vyváděli, předávali se dál kolegovi, který byl dole, a ten už je potom dále třídil a bylo dál o ty lidi postaráno,“ říká policista.

Druhý kolega se staral o přesun zraněných, protože záchranáři nemohli do budovy vstoupit, jelikož stále nebylo jasné, zda je bezpečná. „Takže to bylo všechno na nás. Provedlo se prvotní ošetření. Samozřejmě to byla všechno střelná zranění,“ upozorňuje Bohuslávek. „Potom bylo potřeba ty osoby všechny vynést. Jednalo se o páté patro budovy, všechno bylo strašně daleko, policisté je všechny museli vynášet rukou, bylo to strašně fyzicky náročné,“ pokračuje s tím, že to bylo i psychicky náročné a policisté ze sebe vydali všechno. Nakonec se jim všechny osoby podařilo vynosit a předat záchranářům.