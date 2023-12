VIDEO Jak policie zneškodnila střelce z Filozofické fakulty: „Bacha, šije sem!“

„Osobně jsem mluvil se šéfem pražských kriminalistů. Já jsem přesvědčen, že pražští kriminalisté za ten necelý týden provedli obrovské množství úkonů a že nebylo v silách nikoho do dnešního dne zjistit totožnost toho podezřelého. Pokud jde o Klánovický les, není známa v tuto chvíli absolutně žádná vazba k těm obětem, není známá absolutně žádná vazba k té lokalitě. Já jsem v tuto chvíli přesvědčen, že to byly zcela náhodně vybrané oběti člověkem bez jakékoliv trestní minulosti,“ poznamenal policejní prezident Martin Vondrášek.

„Já jsem zde záměrně mluvil o verzi, která je z našeho pohledu velmi reálná a souvisí i s tím, co jsme zajistili na místě trestného činu na Kladensku. Já nemůžu uvolňovat v tuto chvíli žádné další detaily. A jediné, co chci zdůraznit, že my opravdu jsme do tohoto útoku, resp. do toho trestného činu na Kladensku, neznali totožnost toho útočníka a z informací, které mám, tak jsme ho ani znát nemohli,“ doplnil Vondrášek.