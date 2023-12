Vánoční horečka vrcholí. Češi vzali obchody útokem, prodejci hlásí vyšší tržby než loni

Obchodníkům se o třetím adventním víkendu zvýšily tržby proti předchozímu týdnu. Růst zaznamenávají i meziročně, pohybuje se do deseti procent, vyplývá z ankety ČTK mezi obchodníky. Internetové obchody jsou uprostřed vánoční špičky. Kromě zvýšeného zájmu o dárky rostou také nákupy potravin určených pro štědrovečerní tabuli.

„Začaly přípravy vánoční tabule i dárků pod stromeček. Zájem je o ručně pletené vánočky z naší pekárny, hotové vánoční cukroví od našich cukrářek, prodává se čerstvé maso, a to především na řízky, zákazníci také již kupují kuchané kapry. Velký zájem je taktéž o vinnou klobásu,“ uvedla mluvčí Globusu Aneta Turnovská. „Z oddělení hraček nejčastěji zákazníci vybírají mezi stavebnicemi, panenkami, plyšáky, společenskými hrami, ale nechybí ani sportovní vybavení,“ dodala.

Obchodní řetězec Tesco zaznamenal tento týden trojnásobné tržby proti minulému, meziročně pak mírně vyšší. „Třetí advent, co se týče sortimentu, byl jednoznačně ve znamení nákupu vánočních dárků. Zákazníci nejvíce nakupovali hračky, kosmetické balíčky a různé vánoční dekorace. U potravin byl nejvyšší zájem o citrusy, ananasy, řízky a alkohol, tedy přeci jenom o trvanlivější potraviny, které do svátků výdrží. U čerstvých potravin, jako je zelenina do salátu nebo pečivo, nejvyšší zájem teprve očekáváme v příštím týdnu,“ uvedla mluvčí Tesca Iva Pavlousková.

On-line supermarket Košík.cz hlásí vánoční špičku. „Již minulý adventní víkend byl velice silný, přesto počet nákupů stoupl o další pětinu. Roste i velikost nákupů - domácnosti objednávají nejen zásoby na novoroční vaření včetně surovin na přípravu bramborového salátu nebo kaprů, ale i celou řadu dárků,“ uvedl mluvčí Košík.cz František Brož. Největší meziroční nárůst tržeb je podle něj v regionech, letos na Vánoce čeká rekordní počet Čechů, kteří budou zásoby nakupovat on-line.

Vzestup poptávky zaznamenává i e-shop Alza.cz. „Potvrzují se naše předpoklady, kdy jsme počítali s tím, že úplně hlavní nákupní vlna se letos zvedne s poslední předvánoční výplatou. Od minulého víkendu prodeje výrazně rostou,“ uvedla mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Očekává, že letošní sezona překoná loňskou. Hity Vánoc podle Čeřovské jsou mobilní telefony, stavebnice Lego a herní konzole.

Podle mluvčí Datartu Petry Psotkové se tržby zvyšují každým dnem, jak se blížíme k Vánocům. Očekává, že letos Datart dosáhne podobného výsledku jako loni, kdy měl tržby přes tři miliardy korun. Trendy letošních Vánoc se od loňska neliší, největší zájem je o mobilní telefony, sluchátka a herní konzole.

Hračkářství Bambule zaznamenává 1,5krát vyšší tržby než minulý víkend, v prosinci očekává překonání loňského obratu. Nejčastěji vybíranými dárky jsou plyšové hračky, společenské hry a Lego, uvedla marketingová ředitelka Bambule Jana Krčková.

Obchodní dům Ikea hlásí proti předchozímu týdnu nárůst počtu zákazníků, největší zájem měli o vánoční dekorace, prostírání, balicí papíry, dekorativní osvětlení a svíčky. Dnes dopoledne Ikea vyprodala poslední z 50 000 vánočních stromků, uvedl PR manažer pro Ikea Česká republika Marek Vomočil.

Roste zájem i o další typy vánočních dárků. Společnost Golden Gate prodala za víkend meziročně o 15 procent víc zlata a stříbra, především mincí a slitků. V drogerii dm se meziročně o 30 procent zvýšil prodej dárkových karet. Internetový srovnávač Heureka.cz zaznamenal největší nárůst zájmu o hudební nástroje, stojany na vánoční stromky, cestovní hry a pivo.

Lidé o Vánocích nezapomínají ani na své mazlíčky. Podle Luboše Rejchrta, jednatele společnosti Plaček Group, pod kterou spadají prodejny Super zoo, je poptávka o deset procent vyšší než loni. „Češi na svých mazlíčcích určitě nešetří, jsou to pro ně plnohodnotní členové rodiny, takže jim rádi podstrojují. Pod stromeček jim pořizují nejčastěji nové hračky, mezi letošní hitovky patří ty interaktivní,“ uvedl.