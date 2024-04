Češi jako první na světě budou krmit zvířata masem z laboratoře. Další cíl? Steak pro lidi

Stále více osob se rozhoduje kvůli dopadům živočišné produkce na klima a etickým otázkám nekonzumovat maso. Volí rostlinné náhražky, které sice můžou být chutné, ale není to „ono“. Variantou by mohlo být maso, které je vypěstované v laboratoři, tzv. kultivované. Jeho vývojem se zabývá český start-up Bene Meat Technologies, který již zaznamenal dílčí úspěch – dostal evropskou certifikaci, díky které může jako první podnik na světě začít kultivované maso prodávat ve formě krmiva pro kočky a psy.

Počet lidí na planetě neustále roste a vědci dlouhodobě upozorňují na to, že se blíží doba, kdy nebude možné pro veškerou světovou populaci zajistit dostatek jídla a zvlášť masa, jehož produkce je mimořádně náročná.

Například výzkumná společnost IDTechEx ve své zprávě z roku 2020 varovala, že pokud se celkový počet lidí v roce 2050 dostane na očekávaných 10 miliard, tak by se produkce potravin musela zvýšit o 70 procent a to v té formě, v jaké produkujeme potraviny nyní, planeta neutáhne.

Konzumace masa se celosvětově zvedá o 2 až 3 procenta ročně. Průmyslový chov hospodářských zvířat přitom už nyní přispívá k produkci skleníkových plynů, odlesňování a spotřebovává hodně vody.

Lidé na Západě si problémy uvědomují a podle studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 2021 konzumaci masa začínají aktivně snižovat, zde už tedy příliš neporoste. Jenže očekává se, že masivně poroste v rozvojových zemích, kde má dojít k hlavní populační explozi a které navíc bohatnou, takže otázka zajištění dostatečného množství potravin trvá.

Tradičně se maso v jídelníčkách nahrazuje rostlinnými složkami, hlavně luštěninami nebo například hmyzem. Existují ovšem i snahy, které se zabývají pěstováním masa v laboratoři – má to být maso tak, jak ho známe, plnohodnotné se všemi výživovými hodnotami, jen kvůli němu žádné zvíře neumřelo. Takové maso se nazývá kultivované.

„Flákota“ z bioreaktoru

Věnuje se tomu například český start-up Bene Meat Technologies, který vznikl v roce 2020. Jeho cílem je přijít s kultivovaným steakem pro lidi, jenž nebude k rozeznání od toho, který pochází ze živého zvířete. Otázku ve firmě zkoumá osmdesátičlenný mezinárodní tým vědců.

Steak pro lidi je stále hlavní metou společnosti Bene Meat Technologies, ale kultivovaným masem chtějí krmit i domácí mazlíčky, protože velké množství masové produkce končí i v miskách koček a psů. A v této větvi svého podnikání už start-up zaznamenal zásadní úspěch – dostal certifikaci evropské Feed Materials Register, díky čemuž jako první subjekt na světě může kultivované maso pro potřeby zvířecího krmiva vyrábět a prodávat.

Produkt, který chce firma nabízet, se vyrábí laboratorně v bioreaktorech. Vědci nejdříve odeberou buňky ze živého zvířete, které se pak pěstují v médiu bohatém na živiny. Tyto buňky poté „rostou“ a dostávají texturu „klasického“ masa. Slovo klasické je trochu zavádějící, protože výsledné maso je reálné a obsahuje podle firmy všechny živiny.

Bene Meat Technologies tvrdí, že zvířatům toto maso chutná, protože to není žádná náhražka. Dokáže být pro psy a kočky plnohodnotnou stravou, dokonce podnik uvádí, že cena je konkurenceschopná s nekultivovaným masem. Navíc kultivované maso lze upravit tak, jak výrobci krmiva budou požadovat.

Úspěch již zaujal i zahraniční média. V současnosti probíhají jednání s konkrétními firmami, které by mohly kultivované maso zařadit do nabídky.

Kubeš z BMT: Představte si to jako pěstování kvásku

Proč se kultivace masa podobá pěstování kvásku, kdy se dočkáme prvních konzerv pro kočky s tímto masem a jak celý nápad vznikl, popsal pro Blesk Zprávy Tomáš Kubeš, Head of Business Development z Bene Meat Technologies.

Jak je možné, že výsledná cena bude srovnatelná s „klasickým“ masem? Dosud se podobným kultivovaným masům nepodařilo svými náklady konkurovat.

Byl to náš cíl od začátku. Produkt jsme vyvíjeli tak, aby byl nejen nutričně kvalitní a měl vysokou etickou hodnotu, ale také byl komerčně výhodný. Náš výzkum a vývoj a návrh výrobku se tedy řídily touto myšlenkou a nepokoušeli jsme se o řešení, u nichž by toto nešlo splnit. V Bene Meat také řešíme celý proces kultivace masa od vývoje a výroby médií až po návrh vlastního výrobního zařízení.

Bylo testováno, případně jak rozsáhle, že toto kultivované maso zvířatům neublíží?

Ano, naše maso bylo testované jak u koček, tak psů. Chutná jim a je dobře stravitelné. Jedná se o maso, ne o náhražku.

Jak vůbec myšlenka pro celý projekt vznikla?

Bene Meat Technologies založil v roce 2020 Roman Kříž. O kultivovaném mase se dozvěděl v roce 2019 a začal o tom diskutovat se synovým kamarádem, Jiřím Janouškem. Spolu s další kolegyní nějakou dobu strávili rešeršemi a zjišťováním, jestli by pro ně zkusit kultivovat maso bylo vůbec možné. Následně založil start-up BMT a začali pracovat na vývoji kultivovaného masa.

Jak dlouho proces kultivace masa trvá? Řekněme od první buňky po výsledné maso, které lze použít pro krmivo?

Ve chvíli, kdy je proces nastaven, růst probíhá průběžně, nelze proto přesně říci, jak dlouho trvá. Nejlépe si to představte jako pěstování kvásku. Kousek odeberete, upečete něco dobrého a dosypete živiny (mouku) a kvásek znovu doroste. Kultivace masa je opravdu velmi podobná pěstování kvásku, jen se musí dělat v mnohem čistším prostředí, dodat správné živiny je opravdová věda.

Lze tuto kultivaci provádět ve skutečně velkém objemu? Jestli je reálný scénář, že by časem skutečně část granulí/konzerv atd. v obchodech obsahovala toto maso?

Ano, určitě, pokud by to nebylo možné, neviděli bychom v tom smysl. Nechceme produkovat jeden kousek masa měsíčně, ale kila až tuny denně. Počítáme s tím, že se produkty pro domácí mazlíčky s obsahem kultivovaného masa dostanou do regálů již příští rok.