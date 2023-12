ONLINE: Sněhová kalamita v Česku! Komplikace v dopravě, domácnosti bez proudu. A sněžit má dál. Sledujte radar Blesku

Česko zasypal sníh a kromě malebně vypadajících zasněžených střech s sebou přinesl obrovské problémy pro silničáře a řidiče. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) postupuje z Alp k východu tlaková níže Ciro, která ovlivňuje i počasí na našem území. Sněžit by mělo dál, meteorologové vyhlásili nejvyšší výstrahu, která platí na celou sobotu, na neděli dopoledne je pak vyhlášen druhý nejvyšší stupeň. Upozorňují na sněhové jazyky, ledovky a závěje, podle nich by mělo napadnout dalších několik desítek centimetrů nového sněhu. Vydatné a trvalé sněžení. To je scénář počasí posledních 16 hodin až do sobotního večera, na východě území do nedělního rána. A sněhové problémy mají i jinde ve světě, například v Německu sníh a led ochromily v noci na sobotu veřejnou dopravu v Mnichově, zavřít muselo i letiště. Nejezdí vlaky, autobusy ani tramvaje.