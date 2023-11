Teplárny o Síkelově nákupu Net4Gas: Dluhy zaplatí zákazníci

Teplárenské sdružení ČR (TS ČR) uvedlo, že se mu nelíbí navrhovaný přesun větší části nákladů provozovatele českých plynovodů Net4Gas na zákazníky, kvůli čemuž podle sdružení stoupne regulovaná část ceny plynu o deset procent. ČTK to dnes sdělilo TS ČR, podle kterého to vyplývá z návrhu Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Podle sdružení jde fakticky o placení pohledávek státem kupované společnosti. Už dříve avizovalo, že růst regulovaných cen zřejmě zastaví případné snižování ceny tepla vyrobeného z plynu.

ERÚ v reakci uvedl, že musel při změně poplatků za přepravu plynu reflektovat změny toků plynu po vypuknutí války na Ukrajině, tedy výrazný propad objemu tranzitovaného plynu přes území ČR. Reakci společnosti Net4Gas, kterou aktuálně od soukromého investora kupuje státní firma ČEPS, ČTK shání.

ERÚ navrhl růst regulované části ceny plynu pro příští rok v závěru října. U domácností by složka, která se na koncové ceně plynu podílí asi z 20 procent, měla vzrůst asi o 39 procent, což by znamenalo zdražení zhruba o 125 Kč za megawatthodinu (MWh). U velkoodběratelů by nárůst měl činit 42,5 procenta, v přepočtu asi 63 Kč za MWh. Konečný návrh úřad představí na konci listopadu.

Podle TS ČR ovlivnily navrhované regulované ceny pro příští rok změny alokačního klíče, který rozděluje náklady provozovatele přepravní soustavy na vnitrostátní a tranzitní přepravu. Zatímco letos se tuzemští zákazníci podílí na nákladech přepravní soustavy 27 procenty, příští rok to má podle sdružení být 75,9 procenta. Teplárny s tímto postupem nesouhlasí, podle nich k přesunu nákladů není důvod.

„Rada Energetického regulačního úřadu může snížit regulovanou složku ceny plynu o deset procent, pokud neschválí neodůvodněný přesun části nákladů provozovatele přepravní soustavy na tuzemské zákazníky,“ uvedl předseda výkonné rady TS ČR a bývalý premiér Mirek Topolánek.

„Požádal jsem Radu, aby chránila zájmy zákazníků a dodržovala své rozhodnutí a metodiky regulace a zejména nařízení Evropské komise k sazbám za přepravu plynu. Pokud bude cenové rozhodnutí vydáno v rozporu s přímo použitelným předpisem EU, mohlo by to vést k jeho neplatnosti,“ dodal.

Teplárny dále upozornily, že kapacita pro mezinárodní přepravu plynu je pro příští rok rezervována na srovnatelné úrovni s rokem 2021. Rozdíl je tak podle sdružení pouze ve skutečnosti, že společnosti Net4Gas přestal hlavní ruský přepravce plynu za rezervovanou kapacitu platit.

„ERÚ nemůže po zákaznících v ČR požadovat, aby v regulované ceně za distribuci plynu fakticky platili dluhy hlavního ruského přepravce plynu, který přestal společnosti Net4Gas platit za rezervovanou kapacitu. Je na této společnosti, aby své pohledávky vymáhala po svém dlužníkovi,“ uvedl ředitel sdružení Martin Hájek. Zároveň odmítl, že by zvýšení podílu zákazníků na nákladech přepravní soustavy bylo nezbytné pro zachování kritické infrastruktury a zajištění dodávek pro zákazníky.

Podle ERÚ bylo nutné při změně poplatků za přepravu plynu zohlednit výrazný propad objemu tranzitovaného plynu přes území ČR po začátku konfliktu na Ukrajině. „Podle energetického zákona totiž musíme zajistit spolehlivý a bezpečný provoz soustav, a tedy zajistit úhradu oprávněných nákladů, které s jejich provozem vynakládají provozovatelé soustav,“ řekl mluvčí úřadu Jan Hamrník. Návrh poplatků je podle něj zároveň výrazně nižší, než požadoval Net4Gas při vyjednáváních během roku. „Zvýšení poplatků za přepravu plynu se do celkových cen plynu promítne nárůstem o jedno až dvě procenta,“ dodal Hamrník.