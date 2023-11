Zahříváte se dálkově dodávaným teplem? Teplárny od ledna zvýší ceny o 10 až 30 %

Venku přituhuje, Češi hromadně začali otáčet kohouty radiátorů a ženou si do bytů teplo. A 1,7 milionu domácností si od příštího roku za topení nejspíš připlatí. Nebo minimálně neušetří, kolik se ještě nedávno zdálo. Jde o ty, které využívají teplo z tepláren. Některé již zdražení oznámily, další čekají. Podle všeho i na to, jaké bude skutečné zdražení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) regulované části plynu a elektřiny.

Pardubice, Hradec Králové, Plzeň, Strakonice nebo Jablonec nad Nisou... Všude tam by se měla cena tepla navýšit. Jak to bude v Praze, Ostravě, Zlíně, Olomouci, Ústí nad Labem či Liberci, zatím jasné není. Dražší teplo by měly mít teplárny, které ho vyrábějí z uhlí, což je téměř polovina.

„Cena tepla z uhelných zdrojů půjde nahoru, ale snad by to nemělo být nějak dramaticky,“ říká Jiří Gavor z Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Podle Martina Hájka, ředitele Teplárenského sdružení, je zdražení jisté. „Zdražení bude okolo deseti až třiceti procent s tím, že ta horní hranice je v případě tepláren, které si náklady nepromítly v letošním roce a promítnou je až v tom následujícím,“ řekl Blesku Hájek.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank to Česku výrazně uškodí. „Sousední země budou odběratelům energií pomáhat. Česká republika se tak stane ostrůvkem v moři, kde se nepomůže. To se pak následně promítne do horší konkurenceschopnosti podniků, a tak se ekonomika bude startovat obtížněji, protože lidé budou šetřit,“ řekl Lukáš Kovanda.

Ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek počítal s tím, že teplárny, které na výrobu potřebují zemní plyn, půjdou s cenou dolů. „My jsme si mysleli, že by takové teplárny mohly zlevnit. A ono se během roku opakovaně zlevňovalo. Jenže teď už to tak nevypadá. ERÚ zdraží o 40 procent distribuci plynu, takže se to celé smaže,“ řekl Hájek.

Ten zmínil i vládou slibované peníze, z nichž nic nebude. „Loni v prosinci nám slíbili 17 miliard, které bychom jako pošťáci dali odběratelům. Bylo to pro zákazníky. Jenže v říjnu to vláda zrušila,“ řekl Hájek. Zároveň upozornil i na zvyšující se daň z deseti na dvanáct procent. „Teplo z tepláren, které by nechaly cenu naprosto stejnou, tak bude stejně pro koncového zákazníka o dvě procenta dražší,“ dodal.