Hvězdy ovládly Václavák. Aneta Langerová či pozdrav z Ukrajiny na Koncertu pro budoucnost

Koncert začal v 16:30 a skončil ve 22:00. Vstup je zdarma, ale účastníci mohou pořadatelům finančně přispět nebo si na místě koupit svařené víno za více 150 korun, z nichž sto korun půjde na organizaci koncertu. Akci letos moderovali novinář Jindřich Šídlo a herečka Tereza Dočkalová.

Jako první zazpíval Igor Orozovič. „Doufám, že do večera bude Václavák úplně plný,“ řekl na úvod. Mimo jiné zazpíval píseň od srbského písničkáře Djordje Balasevice o tom, že se můžou vylít oceány, roztát oceány, ale „hlavně ať není válka“. Dal si duet i s Anetou Langerovou, která sama vystoupila později.

„Jsme odpovědní za to, co se tady děje v dobrém a ve špatném,“ řekl během svého vystoupení politik a sociolog Ivan Gabal. „Dopadly na nás energie, válka, klimatická změna a neobyčejná konfrontace na politické scéně,“ uvedl.

„Věřte, že každodenní boj má smysl a má daleko víc smysl, když ty úkoly každodenní zvládáme s úsměvem,“ řekla poté architektka Eva Jiřičná. Když se po roce 1989 vrátila do Prahy, svítilo podle ní na Pražském hradě srdce. „Kéž by se rozsvítilo opět.“

Krátce po páté hodině na Václavském náměstí zazněla Modlitba pro Martu. „Vžycky to bývá spojeno s lehkou nervozitou, protože nehraje jen tady na Václavském náměstí, ale hraje po celé zemi," uvedl Šídlo. „Krásné propojení,“ dodala Dočkalová. Modlitba pro Martu zazněla ještě později, a to od Adama Pavlovčina alias ASONXS.

Na pódium v dalších chvilkách přišel i kněz Tomáš Halík, který letos dostal metál od prezidenta Petra Pavla. „Tento den velikého svátku svobody vzpomínáme na lidi, kteří řekli statečné ne nacistické a komunistické diktatuře,“ řekl. „Dnes ti, kteří nazývají tuto dobu té těžko získané svobody novou totalitou, nám lžou a urážejí všechny oběti obou totalit," dodal. Promluvil o Ukrajině. „Agresi je třeba zastavit."

Expertka na Izrael Kalhousová i zpěvačka Poláková

„Jak slavit svobodu, když je její součástí diskriminace, často systémová?" ptala se následně novinářka a moderátorka Alice Sigmund Heráková. Zmínila například vymahatelnost práva, která je u Romů nižší.

„Už 20 let pozoruju, jak klimatická změna mění naši planetu. My vědci o tom mluvíme už dlouho, ale my Češi to máme na dálku," uvedla polární bioložka Marie Šabacká. Ledovce ani moře totiž Česko nemá, zemi ale podle ní probudila až jiná zpráva, a to že globální oteplování ohrožuje český chmel. Dále promluvila o nutnosti přechodu na čistou energii. „Čistá energie není zadarmo, ale nečinnost je mnohem dražší," řekla.

Odbornice na Blízký Východ Irena Kalhousová promluvila mimo jiné o sílící vlně antisemitismu. Coby žena, která strávila dlouhý čas v zahraničí, uvedla: „Jsem rozně ráda, že žiju tady v Praze. Málokde se Židé mohou cítit tak bezpečně jako tady v Čechách."

Mezi dalšími hosty vystoupili zpěváci Jan Cina a Barbora Poláková, známá pro svůj hit Nafrněná. Ten ale nezazněl.

Mimo jiné i svůj hit Voda živá zazpívala Aneta Langerová. Jednu ze svých písní věnovala i Olzra Havlové a jejím nedožitým 90. narozeninám. Zazpívala ji spolu s dětským sborem. Kromě ní zahrála i ostravská skupina Buty.

Pozdrav od bývalého ukrajinského velvyslance

Václavské náměstí pozdravil bývalý ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis. „Dobrý večer Česko, dobrý večer Praho. Je mi velkou ctí oslovit vás, ty, kteří se dnes sešli na velmi symbolickém místě a ve velmi symbolický den. Tento den a místo jsou symbolické nejen pro Čechy, jsou symbolické pro celý svět včetně nás. Ukrajinci vaše sametová revoluce, hodnoty svobody a demokracie, které v ní Češi hájili, bylo to, co nás Ukrajince inspirovalo během oranžové revoluce v roce 2004 a revoluce důstojnosti v letech 2013 a 2014," uvedl.

Rusko se podle něj netají tím, že po Ukrajině plánují jít do Varšavy, Prahy a Berlína. „Ukrajina je prvním, ale ne posledním cílem Ruska. Ukrajinci dnes nasazují životy, aby agresora jednou provždy zastavili, aby tady na Václavském náměstí už nikdy nebyli ruské okupační tanky, aby Evropané už nikdy na vlast kůži nepocítili, co je válka, bombardování genocida," pokračoval Perebyjnis.

„Děkuji, že jste s námi, děkuji za vaši podporu, cítím ji i tady v Kyjevě. Věřím, že přes veškerou únavu a aktivizaci proruských sil budou Češi s Ukrajinou až do našeho vítězství. Jinak nemůžou být zemí, která porodila Václava Havla. Sláva České republice, sláva Ukrajině," řekl. Následně se rozezněla česká hymna, kterou zazpívala Vi Tranová.

Strýc Karla Schwarzenberga: Strašně tuto zem miloval

„Chceme vzpomenout na člověka, který od nás před týdnem odešel,“ uvedl moderátor Šídlo. Upřímnou soustrast pozůstalým a celé České republice, pro kterou Karel Schwarzenberg vykonal mnohé,“ uvedla Dočkalová. Vzpomínat na něj přišel jeho strýc František Kinský, český politik a podnikatel. Zato, že je jeho strýcem, přestože je mladší, může složitý rodokmen.

„Slyšel by to hodně nerad ale to laudatio si zaslouží,„ řekl Kinský o svém synovci. „Strašně tuto zem miloval," řekl. „Děkuju Karle že jsem tě potkal... Děkuju Karle že jsme spolu mnohokrát seděli mnohokrát rozprávěli a mnoho jsme čas od času i vypili," dodal.

Loni byl moderátorem rovněž Šídlo, avšak s novinářkou Lindou Bartošovou. Jak už bylo zmíněno, minule vystoupila ruská protirežimní skupina Pussy Riot nebo třeba česká zpěvačka Annet X.