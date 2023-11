Správu hmotných rezerv povede dál Švagr, načne druhou desetiletku. Uspěl v konkurzu

Správu státních hmotných rezerv (SSHR) povede zřejmě nadále Pavel Švagr. Uvedl to dnes server Deník N. Švagr (61) podle serveru uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo sedm lidí. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) navrhne v následujících dnech vládě jeho jmenování do čela správy. Švagr se k informaci o vítězství v tendru nevyjádřil, píše Deník N. Předsedou SSHR je Švagr od roku 2014. SSHR spravuje rezervy důležitých surovin, materiálů či produktů, například pro zajištění dodávek v nouzových situacích.