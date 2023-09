Vyvracíme mýty o elektromobilitě – a vy můžete být u toho!

Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

Dojede to bez nabíjení maximálně z Prahy do Brna, tam pak budu muset hledat nabíječku a strávit u ní dvě hodiny. Navíc je elektromobil několikanásobně dražší než normální auto se spalovacím motorem, a ojeté už ho nechcete vůbec – kdoví, jak dlouho vydrží baterka, a dávat 400 tisíc za novou je nesmysl. Podepsali byste z fleku tahle tvrzení?

Pokud ano, pak by vás možná mohlo zajímat, že ani jedno z nich není pravdivé, jsou to přinejlepším „ohnuté“ polopravdy. Můžete se o tom přesvědčit na vlastní kůži už tento pátek 22. září, kdy AURES Holdings, provozovatel největšího tuzemského autocentra ojetých vozů AAA AUTO a centra zánovních vozů Mototechna, pořádá ve svém areálu v Praze-Dolních Chabrech na ulici Dopraváků od 15:00 akci, věnovanou elektromobilům. Zájemci se budou například moci svézt tím nejlepším, co je v současné době na trhu k mání, včetně vozů značky Tesla, považované za etalon mezi bateriovými auty.

Hlavním magnetem akce je ale účast elektromobilního experta AURES Holdings Jana Dedka, člověka, který jako první v Česku získal na ČVUT doktorát z technické kybernetiky v oboru dojezdu a jeho optimalizace u bateriových elektromobilů, hlavně je však nadšeným a erudovaným popularizátorem elektromobility. A to ne jako vědec a akademik, ale coby praktik, který sám jezdí postarším elektroautem a zná tedy dobře všechna rizika a případné nevýhody jeho používání. „Jedním z největších mýtů je strach z opotřebení baterie po nájezdu mnoha kilometrů. Jenže právě to je aspekt, v němž jsou elektromobily mnohem silnější než auta se spalovacím motorem. Tesla kupříkladu garantuje nájezd milion mil, tedy 1,6 milionu kilometrů, na jednu baterii. Ale i „obyčejný“ Renault Zoe s bateriemi LG E78 zvládne do hranice 70 procent kapacity baterky dva tisíce nabíjecích cyklů, což je zhruba 600 tisíc kilometrů. Takovou porci dá málokterý malý spalovací vůz,“ vyvrací jednu z největších pověr Jan Dedek. A co ony pověstné „neustálé zastávky kvůli nabíjení“? „Teslou Model 3 ujedete 930 km do chorvatského Zadaru se třemi maximálně osmadvacetiminutovými zastávkami. Což je plně v souladu s nutností dělat bezpečnostní přestávky kvůli únavě. Nabíječky vám navíc hledá chytrá aplikace v telefonu, takže vůbec neřešíte, kde je najdete a jestli budou volné,“ vysvětluje Dedek.

Ve své veřejné prezentaci na páteční akci bude odpovídat také na palčivé otázky ohledně ekologické zátěže, kterou elektromobily způsobují planetě. Vyvrací například představu, že nemáme dostatečné zásoby lithia, vysvětluje, že většina výrobců baterií je členy Aliance za férový výkup kobaltu, který tak netěží holýma rukama děti v Kongu. A také objasňuje, že nejnovější akumulátory typu LFP už ani kobalt neobsahují. Věnuje se také recyklaci použitých baterií – ale zatím není co recyklovat, naprostá většina jich stále funguje v jezdících vozech.

Součástí akce je také bohatý doprovodný program včetně simulátoru převrácení auta při dopravní nehodě – tato atrakce je nejen trochu adrenalinová, ale hlavně poučná. Pokud vás elektromobilní budoucnost dopravy alespoň trochu zajímá, přijďte tento pátek, 22. září 2023 odpoledne do showroomu Mototechna v ulici Dopraváků do Dolních Chaber v Praze 8!