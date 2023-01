AURES Holdings vloni pomohl téměř 10 miliony neziskovým organizacím, rodinám a dětem s handicapem nebo v tísni.

Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

Skupina AURES Holdings vloni oslavila 30 let na trhu a 10 let od znovuobnovení značky Mototechna. Spolu s tím se ještě více zaměřila na podporu neziskového sektoru. Kromě stovek tisíc pro sirotky po obětech dopravních nehod z Dětské dopravní nadace pomohla se svými zaměstnanci i téměř čtyřmi miliony korun Ukrajině a k závěru roku podpořila pěti miliony Nadační fond Karolíny Plíškové, a tím i handicapované děti při sportu.

Společnost zároveň zapůjčila charitativním organizacím i jednotlivcům na tři desítky automobilů. Hned začátkem letošního roku navíc podpořila Dětský domov v Krásné Lípě, kterému společně s Cofidis darovala devítimístný automobil Citroën SpaceTourer.

Letošní rok skupina AURES Holdings zahájila pomocí dětem, o které se z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí starat jejich rodiče. Společně se zástupci projektu Dejme dětem šanci a mezinárodního poskytovatele spotřebitelských úvěrů na dálku Cofidis věnovali Dětskému domovu v Krásné Lípě prostorný devítimístný automobil Citroën SpaceTourer. „Již druhým rokem spolupracujeme s projektem Dejme dětem šanci, který si dává za cíl především pomoc dětem, o které se nemohou, neumějí nebo nechtějí starat jejich rodiče. Během těchto dvou let se nám povedlo zrealizovat spoustu krásných aktivit, které dokazují naše odhodlání v oblasti společenské odpovědnosti. Dnešní projekt je z mého pohledu vrcholným okamžikem této plodné spolupráce. Abychom tu dnes mohli být, bylo spolupráce opravdu zapotřebí, a to hned čtyř úžasných subjektů. Již zmiňované organizace Dejme dětem šanci, nás (Cofidisu), našeho úžasného partnera AAA AAUTO, který se do tohoto projektu zapojil s neuvěřitelným entuziazmem, a hlavně dětského domova v Krásné Lípě,“ uvedl marketingový ředitel Cofidis Milan Bouda, kterého doplnil manažer liberecké pobočky AAA AUTO Milan Hozák: „Jsem rád, že jako největší prodejce ojetých automobilů může AAA AUTO pomoci dětskému domovu v Krásné Lípě. Věřím, že se s vozem děti podívají na nová místa a zažijí nejeden veselý zážitek. Do kufru vozu jsme navíc dali i nějaké fotbalové míče pro ještě více radosti.“ Pro automobil si na libereckou pobočku AAA AUTO v lokalitě Nákupního centra Severka přijelo spolu s ředitelkou dětského domova Sofií Wernerovou Dimitrovovou i několik dětí, které zazpívaly jako poděkování nacvičenou písničku a dostaly i pozornosti od všech partnerů. Záznam z celé akce si můžete přehrát zde.

„Jako velká společnost chápeme odpovědnost vůči svému okolí a s tím související povinnost pomáhat. Naše společnost jako největší prodejce automobilů v České republice a na Slovensku dlouhodobě podporuje Dětskou dopravní nadaci, která pomáhá dětem, jež v důsledku dopravní nehody přišly o jednoho nebo oba rodiče. Každý rok zároveň podpoříme i několik menších charitativních projektů, ať už finančně nebo zapůjčením automobilu,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna. Skupina vloni pomohla Dětské dopravní nadaci nejen tradičním příspěvkem z prodeje automobilů v Česku, ale také uspořádala několik aukcí spojených s třicetiletým výročím, na kterých vybrala postupně přes tři sta tisíc korun. Vloni navíc společnost pomohla založit Dětskou dopravní nadaci i na Slovensku.

AURES Holdings je již několik let partnerem bývalé světové jedničky a špičkové tenisové hráčky Karolíny Plíškové, která pomocí svého nadačního fondu podporuje mimo jiné znevýhodněné a handicapované děti, aby se mohly věnovat tenisu. Na podporu právě těchto dětí skupina AURES Holdings ještě k závěru roku věnovala Nadačnímu fondu Karolíny Plíškové 5 milionů korun. „Podpora sportu je druhým odvětvím, které jako společnost dlouhodobě podporujeme. Dává nám smysl podpořit právě děti při pohybu. Dlouhodobě například pomáháme gymnastické akademii GYMPRA, které půjčujeme vícemístné automobily pro přepravu dětí na soustředění nebo zahraniční turnaje,“ upřesnila Topolová. Kromě dětského sportu společnost půjčila automobil i na rozvoz laskomin v rámci projektu Dortem proti rakovině, finančně pomohla říčanské nemocnici Agel nebo charitativnímu turnaji v malé kopané Ceca Cup.

Třetí velká pomoc pak vloni putovala na podporu válkou postižené Ukrajiny. „Válka na Ukrajině bohužel ani po tři čtvrtě roce není zdaleka u konce. V rámci celoevropské solidarity považujeme jako mezinárodní firma, působící ve třech zemích bezprostředně sousedících s Ukrajinou, za naši povinnost této válkou zkoušené zemi pomáhat. Díky zaměstnanecké sbírce a osobnímu zapojení zaměstnanců jsme na pomoc poslali téměř čtyři miliony korun, poskytli ubytování ukrajinským maminkám s dětmi na některých českých a slovenských pobočkách naší sítě AAA AUTO, desítky uprchlíků jsme zaměstnaly na různých pozicích v Česku, Polsku i na Slovensku,“ doplnila Karolína Topolová. Kromě toho AURES Holdings odeslal na místa bojů několik tisíc autolékárniček. Na slovensko-ukrajinské hranice také doručil 30 tisíc roušek a další materiální pomoc. Skupina zároveň zapůjčila již na dvě desítky osobních a vícemístných automobilů nebo dodávek dobrovolníkům i dobročinným organizacím, které pomáhaly na různých místech, jako Romodrom a STK Brno na Moravě, Sdružení POMOC v Jihočeském kraji nebo ÚAMK SR.