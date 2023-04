AURES Holdings meziročně zvýšil tržby o 19 %, v prvním čtvrtletí prodal rekordních 23 231 aut

Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

V prvním čtvrtletí tohoto roku skupina prodala 23 231 vozů, což je nejvyšší objem aut prodaný v prvním čtvrtletí v celé jedenatřicetileté historii firmy. Aby společnost růst objemu obchodů ještě více podpořila, nabídne zákazníkům prověření všech vozidel od Cebia ve své nabídce zdarma.

Celkové tržby skupiny AURES Holdings se v loňském roce meziročně zvýšily o 19 % a poprvé přesáhly miliardu eur – celkem dosáhly 1,013 miliardy €. „Pokud jde o zisk, podařilo se nám úspěšně zmírnit globální inflační tlaky a díky našemu pečlivému omezování nákladů a zavádění automatizace a digitalizace dosáhla naše upravená EBITDA za rok 2022 celkem 50,1 milionů eur, což je oproti roku 2021 růst o 2 %,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama.

Skupina v současné době působí na více než šedesáti místech. „Nejnověji jsme otevřeli nové call centrum v Lodži, které začalo fungovat před třemi týdny. V Polsku jsme také vybudovali importně-exportní centrum pro náš přeshraniční obchod v Radvanicích u Vratislavi. Pobočku v Krakově přestěhujeme do mnohem větší lokality a naše nabídka se zde zásadně zvýší ze 170 na 650 aut. V Gdaňsku zvýšíme kapacitu pobočky z 230 vozů na 350. Realizujeme tak naši strategii rozšiřování nabídky vozů v Polsku spíše prostřednictvím navyšování kapacity jednotlivých poboček než otevíráním většího počtu nových. Cílem je letos zvýšit celkový objem prodaných vozů v Polsku oproti minulému roku o 30 % na 26 000 aut,“ řekla Karolína Topolová.

Podobně AURES Holdings v České republice otevřel logistické centrum v Olomouci s plochou 3 200 m2, šesti zaměstnanci a měsíční kapacitou 200 vozů. „V Česku také chystáme rozšíření pobočky v Čestlicích, která se zvětší o 1 000 m2 a nabídka se zvýší z 300 aut na 360,“ dodala Karolína Topolová.

Díky postupnému navyšování kapacit i růstu trhu ojetin má za sebou síť AAA AUTO, Mototechna a Auto Diskont prodejně nejsilnější první čtvrtletí za celých 31 let na trhu. „Za první tři měsíce letošního roku jsme ve skupině prodali 23 231 aut, což je absolutní rekord za první čtvrtletí za celou dobu existence společnosti a růst oproti stejnému období loňského roku o 7 %,“ zdůraznila Karolína Topolová. V České republice se prodalo téměř 13 000 aut, v Polsku 5 390 a na Slovensku 4 836. Skupina tak v 1. čtvrtletí prodávala v průměru přes 260 vozů denně.

„Ve všech zemích, kde působíme, se v prvním čtvrtletí nejlépe prodávají benzínové vozy, které zákazníci vnímají jako daleko úspornější při pořízení i na provoz. Zájem o alternativní paliva každým rokem významně posiluje. Například v ČR jsme letos za první čtvrtletí prodali již téměř 400 hybridů, což je polovina toho co vloni za celý rok. Zájem o LPG nebo CNG stále klesá,“ uvedl provozní ředitel AURES Holdings Petr Vaněček.

Rostoucí prodeje jsou podle Vaněčka kromě řady externích faktorů také výsledkem strategie posilování zákaznické spokojenosti, kterou AURES Holdings spustil v roce 2022. „Úroveň spokojenosti sledujeme pomocí dvou parametrů – NPS, tedy Net Promoter Score, a recenzí poboček ve vyhledávači Google. V sektoru ojetých vozů jsme naprostými průkopníky, protože ani v jedné ze zemí, kde působíme, žádný prodejce ojetin NPS nezveřejňuje,“ řekl Vaněček.

Další cestou, jak ještě dále zvýšit objem prodaných vozů, je podle společnosti poskytnutí více údajů o jejich historii. AURES Holdings se proto nyní jako lídr na trhu ojetých vozů jako první v oboru spojil s Cebia, největší českou nezávislou společností prověřující automobily, aby zákazníkům poskytl komfortní přístup k rozhodujícím datům o jejich původu a historii. Obě společnosti s více než třicetiletou tradicí již spolupracují řadu let, ale nyní se poprvé domluvily na zpřístupnění dat o vozech pro zákazníky sítě AAA AUTO zdarma, a to přímo na svých webových stránkách.

„Zákazníci získají data o historii vozu, aniž by se museli jakkoliv zavázat k jeho koupi. V AURES Holdings nemáme obavy o kvalitu a bezpečnost nákupu nabízených vozů, nemáme co skrývat. Jsme první prodejce ojetých vozů s bezplatným prověřením všech 12 000 automobilů v naší nabídce od Cebia. Vnímáme to také jako další krok ke zvýšení standardů výkupu i prodeje na trhu ojetých automobilů,“ zdůraznil Vaněček. AURES Holdings se společností Cebia spolupracuje dlouhodobě, za posledních deset let již s pomocí jejích databází prověřila přes milion automobilů.

„Naším dlouhodobým cílem je kultivace trhu prodávaných ojetých aut. Jsme proto rádi, že se můžeme ve spolupráci s AURES Holdings podílet na významném kroku ke ztransparentnění trhu,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která působí na trhu už 32 let a prověřuje historii aut s českým i zahraničním původem. „Máme miliardy dat o autech z ČR i zahraničí, které sahají až do počátku 90. let. Tyto záznamy o autech pomáhají chránit nejen koncové zákazníky, ale také prodejce vozidel, kteří si mohou před výkupem prověřit historii auta a v případě nesrovnalostí problémové auto nevykoupit,“ vysvětluje dále Martin Pajer s tím, že zájem o prověřování historie aut stále roste.