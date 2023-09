Odmítání karet v hospodách? Divadlo, říká expert. A popsal, jak gastru zoufale chybí lidi

Restaurace, které odmítají platby kartami, se nechovají logicky. Je o tom přesvědčen Luboš Kastner, zástupce gastronomů v Asociaci malých a středních podniků. Podnikům se díky kartám zvyšuje obrat, a to o rovných 35 procent. Podle dat společnosti Dotykačka nicméně není pravda, že by se hotovost začala rozmáhat, naopak stále více provozů začíná karty přijímat. Že teď byly platby hotovostí tak výrazné, mohlo být dáno i letní sezónou.

Společnost Dotykačka zajišťuje platební systémy zhruba čtvrtině gastronomických provozů v Česku. Má tak k dispozici velká data o chování jak restaurací, tak českých zákazníků. A právě analýzou těchto dat došla ke zjištění, že odmítání karet se v českých restauracích nerozmáhá, naopak.

„V naší bázi nevidíme trend, že by lidé začali méně často platit kartami, nebo že by plošně více provozoven přešlo k režimu cash only. Naopak vidíme trend, že nám o 12 procentních bodů vzrostla báze zákazníků, kteří akceptují platební karty,“ konstatoval Vladimír Sirotek, ředitel rozvoje produktů a služeb ve společnosti Dotykačka.

V současnosti 67 procent gastronomických podniků, o kterých má Dotykačka data, přijímá karty. V roce 2022 to bylo 55 procent a v roce 2019 pouhých 29 procent.

Klesá i počet lidí, kteří v hospodě přijímající karty hradí útratu hotovostí, letos v srpnu jich bylo 49 procent oproti 62 procentům lidí v roce 2022 a 82 procentům v roce 2019. „Takže i tady vidíme, že ta hotovost de facto nenabývá, ale ubývá na intenzitě,“ říká Sirotek.

Podle něj z přijímání karet vyplývají pro podniky jen samé výhody. „Mají o čtvrtinu více hostů, každý z těch hostů tam nechá o 10 procent vyšší útratu, protože se nemusí dívat na množství peněz v peněžence a celkově ta provozovna díky tomu má o 35 procent vyšší obrat,“ shrnuje ředitel.

Hotovost podle něj v posledních týdnech byla viditelná zřejmě proto, že v létě funguje hodně sezónních podniků a ty často karty nepřijímají. Nicméně neplatí, že by se v uvažování restaurací něco hromadně změnilo.

Neberou karty? Hned schytají špatnou recenzi

Nad podniky, které odmítají platby kartou, kroutí hlavou i Kastner, který je nově členem představenstva Hospodářské komory ČR. „Já se vždycky snažím vcítit do mysli toho obchodníka, co tím myslí. Když s kartami mám o 35 procent vyšší obrat, tak to z obchodnického pohledu nedává žádnou logiku,“ podotkl.

Nechápe ani argumenty o svobodě. „Že bych chtěl být jako podnikatel svobodnější zrovna v tom daném místě, protože mně vadí karty… té historce už moc nevěřím,“ říká Kastner, podle kterého tak už nezbývá moc možností, proč podniky někde platby kartami odmítají. „Mně to prostě přijde jako divadlo,“ hodnotí.

Podle něj se mění asertivita zákazníků. Když narazí na podnik, který karty nepřijímá, dají mu to obrazně řečeno „sežrat“, ačkoliv jídlo i servis byly výborné. Už v dnešní době nechtějí složitě hledat bankomaty, zvlášť mladí lidé fungují na mobilu.

„Všem je naprosto jasné, že se tady odehrává spotřebitelská změna. A my se ji snažíme vysvětlit i politikům. To znamená, politik, který obhajuje v ústavě právo na hotovost, ať ho obhajuje. Ale my říkáme (…) že by možná bylo fér dát tomu trhu podmínky, aby digitální platba byla podobná té hotovostní,“ vysvětluje Kastner.

Slušné zaměstnání, do kterého se lidé nehrnou

Gastronomický segment pak stále zažívá jednu bolístku, a to je nedostatek zaměstnanců. „V Praze je to o něco lepší, ale mimo Prahu vám na směně permanentně chybí 1 z 10 lidí. Už to není o tom, že vyvěsíte inzerát, máte permanentně vyvěšené inzeráty a jenom měníte frekvenci jejich promoce na pracovních portálech,“ líčí aktuální stav expert.

Neví, čím si to vysvětlit. Podle něj jsou výplaty v oboru velmi dobré a jedná se o slušné zaměstnání. Mladší lidi možná může odradit fungování ve velkém kolektivu, ale to jsou spíše detaily. Hlavním důvodem podle něj bude image celého oboru. „Prostě to lidé nemají napsané na seznamu oborů, ve kterých chtějí být úspěšní,“ spekuluje Kastrner.

Jenže jak to řešit? Podle experta je možné, že část restaurací začne vařit z polotovarů – kvalitních polotovarů, nikoliv těch, které si většina lidi představí. „Velký trend bude systematizace,“ vyjmenovává dále Kastner s tím, že podniky nedostatek pracovníků budou muset asi řešit i zaměstnáváním více zahraničních pracovníků. Sám zaměstnává Filipínce a je s ním velmi spokojený.