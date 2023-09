Velký přehled Blesku o bydlení v Česku: Jak si stojí ceny ve velkých městech?

Co se prodeje bytů týče, v meziročním porovnání se srpnem 2022 ve většině velkých měst jejich cena za metr čtvereční klesla. A to v řádu tisíců korun, v Brně i Pardubicích to bylo dokonce přes 10 tisíc korun. Jenže pak jsou tu Karlovy Vary a Olomouc, kde si naopak zájemci připlatí, hlavně pak v hanácké metropoli. U meziměsíčního srovnání mezi letošním červencem a srpnem je pak situace půl na půl, zda cenovka poskočila byť jen o pár korun nahoru, nebo klesla. „Musí se to brát lokalita od lokality, to je jediná možnost. Není celkový trend v rámci celé republiky, kdy by se prostě řeklo, že to roste, nebo klesá,“ potvrdil Blesku zašmodrchanost realitního trhu makléř Daniel Kotula.

Zase ty energie

Jeho slova potvrzuje i šéfekonom BHS a poradce premiéra Štěpán Křeček a přidává další faktor. „U domů a bytů velkou roli hraje energetická situace. U budov s malou spotřebou ceny spíše stagnují nebo klesají jen mírně. O energeticky náročné budovy nebo o neopravené zájem moc není a tam ceny klesají výrazněji,“ vysvětlil Křeček. Makléř Kotula to pak s dalším vývojem trhu nevidí úplně růžově. „Ve velkých městech, kde lidé chtějí bydlet, tak už letos na podzim očekávám nárůst cen nemovitostí,“ míní.

Cena bytu za metr čtvereční | Blesk

Rozdíl je znát

U nájmů je situace podle dat serveru Realitymix.cz přece jen o něco přehlednější. Ty ve většině měst rostly. Jsou ale celkem velké rozdíly. Zatímco při meziročním srovnání v Karlových Varech to bylo o 3 koruny měsíčně za m2, v Brně o celých 40 korun. A to je u takového 60metrového bytu sakra citelný rozdíl. Podle Kotuly má ale Česko prozatím největší růsty nájmů za sebou a další citelný skok se nyní neočekává. Křeček si ale myslí, že se do výše nájmů promítne růst cen. „Pronajímatelé budou chtít spíš zvyšovat nájmy, protože jak se všechno zdražuje, tak oni potřebují na nájemném získat více peněz, aby mohli žít, jak byli zvyklí. Ale očekávám mírné navyšování,“ dodal Křeček.

Cena nájmu za metr čtvereční | Blesk

Zájem o pozemky

I když u cen nemovitostí teď nelze pozorovat celorepublikový trend, velký zájem je podle ekonoma Křečka o parcely. „V zásadě u většiny typů pozemků dochází k růstu cen,“ řekl s tím, že naopak klesá zájem o chalupy. „Tam jsme viděli obrovský boom během pandemie, kdy bylo omezeno cestování. Ale ten v zásadě vyprchal a dneska to jsou nemovitosti, které nejvíce klesají na ceně,“ dodal.