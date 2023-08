Češi „kašlou“ na správné vyhazování e-cigaret: Katastrofa pro přírodu! Co na to úřady?

Lidé v Česku, ale i jinde na světě, si oblíbili jednorázové elektronické cigarety. Na rozdíl od těch znovupoužitelných k nim nemusí nosit náplň (tzv. liquid), nemusí řešit jejich nabíjení, když je dokouří, tak je prostě vyhodí. Jenže zde vzniká problém. Kromě toho, že kvůli jednorázovým elektronickým cigaretám vzniká spousta odpadu, tak lidé tyto cigarety často vyhazují do obyčejných popelnic na směsný odpad, kam ale nepatří, jelikož obsahují baterii. To může vést až k nefalšované environmentální katastrofě, zní z odborných míst.

Jsou barevné, jednoduché na používání, široce dostupné a navíc zdravější než klasické cigarety. Není divu, že jednorázové elektronické cigarety zažívají v posledních letech boom. Problém s odpadem, který tvoří, byl ale doposud přehlížen.

Elektronické cigarety jsou malé stroje, ke svému fungování potřebují baterii. Dlouho byly na trhu jen znovupoužitelné e-cigarety, které uživatel musí doma nabíjet. Je to sice trochu otrava, ale pak člověku stačí jen jedna, která vydrží v teorii nekonečně dlouho, než se rozbije. Oproti tomu jednorázové elektronické cigarety po vykouření nemůže uživatel znovu nabít ani do nich doplnit náplň, musí je vyhodit.

Člověk tak vyprodukuje do odpadu ne jednu baterii za několik let, ale pokud kouří pravidelně, tak neustále produkuje další a další. Je to hodně baterií končících v koši, navíc s plastem, jelikož obal těchto cigaret je plastový.

Takže tu máme tvorbu odpadu, který by vlastně vznikat nemusel, ale dobře, plast i baterie se dají recyklovat. Pokud obě složky uživatel správně zrecykluje a vyhodí je do odpovídajících kontejnerů, nebylo by co řešit. Avšak to se často neděje, hodně lidí jednorázové elektronické cigarety vyhazuje do běžného směsného odpadu a to je problém.

Více než polovina kuřáků v Česku e-cigarety nerecykluje

Jednorázových elektronických cigaret se spotřebovává hodně. Čísla, kolik jich ročně vykouří lidé v Česku, nejspíš neexistují, ale například v USA podle odhadu CDC Foundation, neziskové organizace spadající pod americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), lidé měsíčně zakoupí 11,9 milionů kusů. Přitom podle výzkumu Kalifornské univerzity jen 8 procent mladých lidí vykonává snahu jednorázové elektronické cigarety recyklovat.

V Česku se sice kuřáci snaží o něco více, ale i tak jsou čísla velmi nízká. Podle průzkumu společnosti Ecobat, která v Česku zajišťuje recyklaci baterií, více než polovina kuřáků jednorázových elektronických cigaret vyhazuje použitý přístroj do běžného komunálního odpadu.

Procenta se jen mírně liší s věkem - čím mladší kuřáci, tím spíše použitou jednorázovou elektronickou cigaretu vyhodí do směsného odpadu (66 procent lidí ve věku mezi 18 a 26 lety oproti 48,4 procentům lidí ve věku mezi 54 a 65 lety). Paradoxní je, že lidé se takto chovají, byť téměř 50 procent z nich ví, že přístroj obsahuje baterii.

„Jak nám potvrdily výsledky průzkumu, vapování je populární zejména mezi lidmi ve věku od 18 do 26 let. V tomto vzorku kouří elektronické cigarety dokonce 42 % dotazovaných. Téměř stejné procento z nich ale neví, že v e-cigaretě je částečně nabitá lithiová baterka, která by mohla způsobit zahoření přístroje,“ říká k výsledků Kateřina Vránková z Ecobat. „Zarážející také je, že naprostá většina respondentů z této věkové skupiny neví, že vybitý přístroj mohou bezplatně vrátit do trafiky,“ dodává.

V přírodě končí jedovaté látky

Americká nezisková organizace pro kontrolu tabáku Truth Initiative upozorňuje, že jednorázové elektronické cigarety obsahují hned několik typů toxického odpadu - zbytkový nikotin, těžké kovy z elektrického obvodu a těžké kovy z lithiových baterií. Jde například o rtuť, kadmium a olovo. Tyto látky, pokud se uvolní, a to se při vyhození do směsného koše stává, jsou toxické nejen pro lidi, ale i životní prostředí.

Jen si to představte, pokud miliony jednorázových elektronických cigaret nejsou správně recyklovány, je to opravu velké množství jedů (a plastů), které končí v přírodě. Situace je tak vážná, že například odborný magazín Lancet Respiratory varoval, že hrozí environmentální katastrofa. Nemluvě o tom, že lithiové baterie mohou při nesprávné manipulaci vybuchovat či se vznítit. Stačí, aby je něco v popelnici nebo v popelářském voze zmáčklo.

Osvěta? Je to na výrobcích, říká ministerstvo

Blesk Zprávy se ptaly ministerstva životního prostředí, zda má v plánu vytvořit osvětovou kampaň, aby Češi byli lépe informovaní, že jednorázové elektronické cigarety je třeba správně recyklovat. Resort odpověděl odkazem na platnou legislativu.

„Na zmíněné jednorázové elektronické cigarety se vztahuje zákon VUŽ, protože naplňují znaky elektrozařízení ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (VUŽ). Tento zákon stanovuje základní povinnosti výrobců elektrozařízení při výrobě a uvedení výrobků na trh,“ uvedla pro Blesk Zprávy Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

Kvůli tomuto zákonu mají výrobci těchto produktů povinnost uvádět v dokumentaci výrobků, na obalu, v návodu nebo jinou vhodnou formou „informace o způsobu zpětného odběru nebo sběru, opětovném použití, využití nebo odstranění výrobku s ukončenou životností“. Jinými slovy, výrobce jednorázových elektronických cigaret musí být schopný zákazníkovi jasně sdělit, jak správně tyto cigarety recyklovat. Na účtence pak musí být odděleně od ceny uvedený tzv. recyklační příspěvek.

Zákon VUŽ, respektive vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností podle ministerstva obsahuje i požadavek na osvětu. „Pokud výrobce své povinnosti neplní, podnět ke kontrole lze podat buď České obchodní inspekci, která je oprávněna kontrolovat např. označování elektrozařízení a uvádění ‚recyklačního' příspěvku na daňových dokladech, nebo České inspekci životního prostředí, která má širší kontrolní oprávnění,“ říká Pospíšilová.

Philip Morris: Bereme to vážně

Informování je tedy podle ministerstva zcela na tabákových společnostech. Roman Gramentbauer, manažer pro udržitelnost Philip Morris ČR, jedničky na českém tabákovém trhu, pro Blesk Zprávy uvedl, že společnost edukuje zákazníky na prodejnách i na e-shopu a zdůrazňuje, že „jednorázovka“ patří do elektroodpadu.

„O tom, že se jedná o elektrozařízení, informujeme rovněž na obalu mezinárodním symbolem přeškrtnuté popelnice na směsný odpad. Sami doporučujeme zákazníkům vrátit použité jednorázovky prostřednictvím našeho vlastního recyklačního programu,“ sdělil Gramentbauer. „Na všech našich prodejnách máme vlastní sběrné boxy na elektrozařízení, a také u vybraných místních prodejců (trafiky), kterých je už více než tisíc, jsou nainstalovány kartonové sběrné boxy,“ dodal.

Když člověk použitou jednorázovou elektronickou cigaretu do sběrného boxu přinese, dostane navíc slevu 20 korun na nákup další. Produkty Philip Morris podle Gramentbauera obsahují 80 procent recyklovatelných komponentů. „Vysbíraná zařízení pak putují do maďarského recyklačního centra v rámci našeho projektu CIRCLE (maďarská firma FLEXTRONICS), tam jsou rozebrána na jednotlivé materiálové druhy: plasty, tištěné spoje, baterie a kovy a tyto materiály jsou zrecyklovány,“ popisuje manažer.

Blesk Zprávy se dotazovaly i dvojky na českém trhu, společnosti British American Tobacco, jak k záležitosti přistupuje, avšak nedostaly odpověď.

Jak správně vyhodit jednorázovou e-cigaretu

Odneste ji sběrného boxu Ecobat. Bývají v supermarketech, v Česku je 27 000 sběrných míst.

Odneste ji do obchodu výrobce.

Odneste ji do trafiky, která má k tomu určený sběrný box.

NIKDY ji nevyhazujte do směsného odpadu. Zároveň ji NIKDY nerozebírejte. „Ve společnosti panují mýty, že by uživatelé měli e-cigarety před vyhozením rozebrat. Odpověď je ne. Nejjednodušší a správnou cestou k ekologické likvidaci je vybitý přístroj odevzdat v prodejně, kde si ho koupili, anebo ho vyhodit do červeného kontejneru určeného pro drobná elektrozařízení,“ říká Vránková.