Pavlovi (45) cestovka tvrdila, že na Rhodosu nic nehrozí: S dětmi pak prchal 9 km v žabkách

Na rodinnou dovolenou s dětmi (7 a 9) přiletěl Pavel Eichler (45) před týdnem ve středu. Už v pátek v noci ale bylo jasné, že se něco děje. „Ve vzduchu byl kouř. Zmizela i světla kotvících lodí, která jsme předtím viděli, protože hotel stojí přímo u pláže,“ popisuje. Hned ráno zkontaktoval delegátku cestovní kanceláře, jež mu doslova napsala: „Vše je pod kontrolou. Nejste v ohrožení. Teď už je to skoro celé uhašené.“ Na recepci hotelu se ho také snažili uklidnit, přestože množství dýmu ve vzduchu zesilovalo.

SMS, kterou Pavlovi poslala delegátka z cestovní kanceláře. | Pavel Eichler

„Řekl jsem ženě, že tomu nevěřím, a zabalili jsme si raději evakuační zavazadlo,“ vzpomíná. Jenže do pokoje už je nepustili. „Vyhnali nás na pláž a najednou byl všude dým. Lidé si namáčeli prostěradla a ručníky, aby mohli dýchat. Padal na nás popel. Šli jsme s obrovským davem, nikdo nevěděl kam, prostě pryč od toho kouře,“ vzpomíná.

Fantastičtí místní

„Nemám pocit, že je oheň pod kontrolou,“ poslal Pavel delegátce fotku. Pak už ztratili kontakt. Do evakuačního centra to bylo devět kilometrů. V horku, vzduchu prosyceném dýmem, na nohou plážové žabky… „Cestu jsme zvládli jenom díky místním lidem. Dávali nám vodu, někteří vyndali z domů hadice a stříkali, abychom se ochladili,“ popisuje.

Další evakuační místo zřídil pro své klienty hotel, v němž bydleli. Jenže i tam během noci dorazil dým. Přes jiný hotel na jihu ostrova se další den konečně dostali do města Rhodos autobusy, které obsluhovala řecká armáda. „Tehdy se nám konečně povedlo kontaktovat delegátku. Řekla nám, kam máme přijet, ale prý si to musíme zařídit sami. Zase nám pomohli místní. Když viděli, že máme malé děti, naložili nás do auta a odvezli,“ líčí Pavel, jenž dodává, že chápe, že situace na ostrově je extrémní.

Cestovní kancelář: Řekli nám to Řekové

Cestovní kancelář Blue Style plánuje chování všech delegátů v krizové situaci prověřit. „Myslím si ale, že postupovali podle informací, které nám poskytly místní úřady. I já sama jsem dostala v pátek zprávu, že požár je pod kontrolou, pak se ale situace výrazně zhoršila,“ uvedla Lucie Bukovanská, mluvčí Blue Style. Zároveň prý pro klienty vypravili evakuační autobusy, ale řecká vláda už v tu dobu část ostrova uzavřela.

Počasí se zlepšilo

Na řeckém ostrově Rhodos bojují hasiči s požáry už jedenáctý den. Menší ohniska hoří u obcí Vati a Gennadi na jihovýchodě ostrova. Situace by se ale měla zlepšovat. Pomohlo i počasí, polevila rekordní vedra.