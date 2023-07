ONLINE: Česko prožívá nejteplejší den roku. Teploty překročily 38 stupňů. Sledujte radar Blesku

Sobota přinese do Česka nejvyšší teplotu od začátku roku i za celý červenec. Do Česka se dostane velmi teplý vzduch od jihu až jihozápadu. Ve 2 metrech nad zemí ve stínu budou teploty kulminovat mezi 16. až 17. hodinou. Teploty k 15. hodině – Plzeň-Bolevec 38,6 °C, Husinec-Řež 37,6 °C a teplota stále roste. Ještě ve 20 hodin ale budou teploty v Čechách až na 33 °C. Na přímém slunečním záření to budou teploty o poznání vyšší – dosáhnout přes poledne mohou až 50 °C. Povrchy a budovy jsou rozpálené už od začátku týdne. Pokud zaparkujete auto přes poledne na přímém slunečním záření – za hodinu v něm bude 60 °C. K vysokým teplotám se přidá až 14hodinová délka slunečního svitu. Kritická bude také noc ze soboty na neděli – místy očekáváme tzv. tropickou noc, kdy teploty nebudou klesat pod 20 °C. A horko bude nejen v Česku, vlnu veder očekává jih Evropy i USA. Teploty v celém jihovýchodním regionu Evropy zůstanou kolem 40 stupňů Celsia až do příštího týdne. Vývoj počasí pro vás sledujeme v online reportáži.