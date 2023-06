Sladilo aspartam označí jako »nebezpečnou« látku. Experti řekli, co může způsobit

Je jedním z nejpoužívanějších umělých sladidel na světě. Aspartam, obsažen ve žvýkačkách a sycených nápojích včetně Coca-Coly light či Zero, chce Světová zdravotnická organizace WHO označit za možnou rakovinnou látku.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) má na základě zveřejněných důkazů posoudit, zda aspartam představuje potenciální nebezpečí, či nikoliv. Jaké množství výrobku nebo látky může člověk bezpečně konzumovat, bude zkoumat jiný výbor WHO. Závěry představí v polovině července, šetření se už nyní setkává s kritikou. „IARC není orgánem pro bezpečnost potravin, její hodnocení není vědecky komplexní,“ uvedla pro Reuters Frances Huntová-Woodová, generální tajemnice Mezinárodní asociace výrobců sladidel.

Obchodní řetězce: Počkáme na finální závěr

Podle odborníků to otřese důvěrou konzumentů v nízkoenergetické produkty. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR to vnímá zatím jako spekulaci. „Uvidíme, jaký bude finální závěr Světové zdravotnické organizace. Pokud by skutečně označila aspartam za karcinogenní látku, očekávám, že na to výrobci pod dohledem kontrolních orgánů okamžitě zareagují a rychle ho nahradí jinou látkou,“ řekl prezident svazu Tomáš Prouza.

Víte, že...

Sladivost aspartamu je až 200x vyšší než u sacharózy. Tam, kde bychom potřebovali 1000 mg (1 g) cukru, stačí 5 mg aspartamu.

RNDr. Pavel Suchánek, odborník na výživu: Jde jen o doporučení

„Diskuse kolem aspartamu už se rozpoutala v minulosti ohledně jeho vlivu na prevenci obezity a cukrovky 2. typu. A WHO se přiklonila k názoru, že aspartam v tomto případě nepřináší pozitivní přínos, protože výzkumy ukázaly, že nápoje s tímto sladidlem pijí spíš štíhlí vysokoškolsky vzdělaní nikoli obézní diabetici. Ovšem velké odborné společnosti to rozporovaly. WHO se nyní zachovala aktivisticky jako nikdy dosud. Ona neřekla naplno, že aspartam je špatný a způsobuje rakovinu, ale pouze doporučila sladidlo odstranit z potravin a nápojů.“

Prof. Jana Hajšlová, odbornice na kvalitu a bezpečnost potravin z VŠCHT v Praze: Občasná konzumace je v pořádku

„Mezi lety 2009 až 2021 byla ve Francii provedena velká studie NutriNet-Santé, která sledovala denní dietární záznamy. Hlavním závěrem bylo tvrzení, že náhradní umělá sladidla včetně aspartamu by neměla být považována za zdravou a bezpečnou alternativu cukru. To, že může být karcinogenní, neznamená, že jednorázová nebo příležitostná konzumace vyvolá rakovinu. Ale že riziko vzniku rakoviny se může zvyšovat dlouhodobým užíváním.“

PharmDr. Margit Slimáková, specialistka na zdravotní prevenci a výživu: Sladidla nesou rizika

„Mezi potenciální karcinogeny patří desítky látek a zařazení na seznam je jen prvním krokem, riziko bude třeba dále sledovat a ve studiích potvrdit, či vyvrátit. Bez ohledu na to, jak tato souvislost dopadne, umělá sladidla nedoporučuji i z mnoha jiných důvodů.

Umělá sladidla podobně jako třeba margaríny nebo odtučněné produkty nepatří mezi skutečné potraviny, a proto už od začátku svého profesního působení jednoznačně doporučuji se jejich používání vyhnout. Vím, že mezi některými odborníky jsou umělá sladidla kontroverzním tématem, protože o jejich jednoznačné rizikovosti ještě nejsou přesvědčeni a čekají na další studie s jasnějšími důkazy.“