Česko by mohly začít brázdit vlakové tramvaje. Národní dopravce je začne testovat

České dráhy (ČD) přivezou příští rok ze zahraničí jednu vlakovou tramvaj, lehké kolejové vozidlo na testování. Půjčí si ji a budou ji zkoušet na svém testovacím okruhu ve Velimi. Ministerstvo dopravy bude mít za dva roky studii, kde by vlakotramvaje mohly jezdit. Prověřovat se budou tratě z Tábora do Bechyně, z Třemešné do Osoblahy ve Slezsku a několik dalších regionálních. Na táborské konferenci Budoucnost regionální železnice to dnes řekl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

„Vlaková tramvaj je určité inovativní řešení pro budoucí železniční dopravu. Jsou to vlaky, které umožňují rychlejší rozjezdy, průjezdy prudkými oblouky. Podobně jako tramvaj se dokážou víc přizpůsobit městskému silničnímu, ale i železničnímu provozu. To znamená, že jsou lehčí, tím pádem i levnější a více dynamické, operativní. Mohou být řešením pro některé specifické regionální tratě,“ řekl Ješeta. V ČR je 4300 kilometrů regionálních tratí, tvoří 48 procent české železniční sítě. Národní dopravce zajišťuje v regionální dopravě 89 procent všech spojů.

„Vlakové tramvaje mohou proti jiným vozům rychleji stoupat v obloucích, mají nízké emise, lidé se s nimi dostanou lépe do center měst,“ řekl Ješeta. Jsou to vozidla, která umějí jezdit po tramvajových tratích i po železnici. Analýza, kterou zadalo ministerstvo dopravy, prověří možný provoz vlakotramvají na několika tratích. Jsou to Tábor–Bechyně, Třemešná–Osoblaha, tratě z Dobříše a Hostivice do centra Prahy, Liberec–Tanvald nebo Olomouc–Senice.

Vlakovou tramvaj si ČD půjčí příští rok z Maďarska, Německa nebo Francie. „Intenzivně o tom teď jednáme. Budeme ji testovat na praktických zkouškách. Zkusíme udělat závěry, jak bychom mohli do budoucna toto řešení nabízet jak cestujícím, tak našim objednavatelům. Pro specifické tratě by mohly být řešením. Důvody jsou menší frekvence cestujících na tratích, stačí menší kapacita, je to vyšší četnost zastávek. Musíme ale vyřešit řadu otázek, jako je trakce, bezpečnost,“ řekl Ješeta.

ČD chtějí využít zahraniční zkušenosti. Zřejmě neznámějším příkladem je město Karlsruhe na jihozápadě Německa, kde vlakotramvaje jezdí přes 20 let. Ješeta zmínil také německý Chemnitz (Saskou Kamenici).

V regionální dopravě jsou pro ČD prioritou nové elektrické a dieselové vlaky, jichž má nyní národní dopravce objednaných přes 200. Plánuje také, že pro Moravskoslezský kraj pořídí 19 bateriových vlaků. Za posledních deset let investovaly ČD do obnovy vozového parku zhruba 50 miliard Kč. Do roku 2035 investují do vozidel zhruba 160 miliard Kč, řekl Ješeta.