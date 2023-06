Zpět

na

Sluncem ozářené pódium v zámeckém parku v Třebíči a na něm burleska předvádějící erotickou show v rámci slavností vín. To všechno pod bedlivým dohledem přítomných dětí. Rodiče jsou v šoku, pořadatel se brání, město chce omluvu a peníze a do případu se vložila i policie. Vystavování nahoty před dětmi pobouřilo veřejnost, děti vystavené všudypřítomnému alkoholu ale neřeší nikdo. Do mravokárců se pro Blesk.cz ostře opřela adiktoložka Marie Funke.