Jak dojet bezpečně na dovolenou? Pozor na mikrospánek i nadávky policistům, varují experti

Na území celé Evropské unie je to linka nouzového volání 112. Volající mohou komunikovat s operátory v jazyce státu, z jehož území volají, a rovněž tak by se měli domluvit anglicky, případně i německy či francouzsky. Nikdo u volajících nebude předpokládat brilantní znalost příslušného jazyka. Jde jen o to, zavolat a s maximální mírou klidu popsat situaci, heslovitě, stručně, zaměřit se jen na to podstatné. Zkušení dispečeři by měli být maximálně nápomocní a trpěliví. Komunikace s linkou 112 je v rámci celé EU zdarma.

Čekání na dlouhé hodiny na chorvatských hranicích (ilustrační foto) | Profimedia.cz