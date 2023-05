Hospodářskou komoru povede Fialův muž z ODS Zdeněk Zajíček. Dlouhý končí po 9 letech

„Je pro mě velkou ctí a závazkem vést Hospodářskou komoru v období, kdy budou muset v ČR padnout klíčová rozhodnutí o strategických investicích v energetice, dopravní a technické infrastruktuře, ve školství a vzdělávání. Na tato rozhodnutí opravdu není mnoho času, pokud chceme zachovat naše hospodářství a podnikání konkurenceschopné. Je na to třeba najít širokou shodu nejen mezi podnikatelskými a zaměstnavatelskými organizacemi, ale také s odbory a s politickou reprezentací,“ uvedl Zajíček.

Blahopřeji Zdeňku Zajíčkovi ke zvolení prezidentem @Hokomora!



Zdeňka znám již dlouho jako pracovitého, přemýšlivého a kompetentního člověka, který má za sebou řadu úspěchů. Jsem rád, že budeme i nadále moci spolupracovat na tom, abychom dostali Česko do formy. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 31, 2023

Jak dodal, komora je připravena se ujmout společně s dalšími podnikatelskými organizacemi provozování Portálu podnikatele, který by se měl stát univerzální digitální branou pro komunikaci se státem pro vyřízení podnikatelských záležitostí. To by podle něj mohl být další dobrý příklad efektivní a vzájemně prospěšné spolupráce mezi státem a soukromým sektorem.

Kde je Zdeněk Zajíček

Zajíček pracoval jako náměstek ministra vnitra, ministryně spravedlnosti a ministra financí. Je průkopníkem e-governmentu. Se svým týmem je tvůrcem Czech Pointu nebo datových schránek. Nyní působí také jako advokát. Avizoval, že pokud se stane prezidentem komory, na post místopředsedy ODS rezignuje.

Hospodářská komora je podnikatelskou samosprávou. Sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a 123 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.