Sasko žádá návrat kontrol na hranice s Českem i Polskem. Rakušan jejich zavedení nečeká

Sasko očekává rychlé jednání s německým ministerstvem vnitra o dočasném obnovení hraničních kontrol, které požaduje na pomezí s Českou republikou a Polskem. Agentuře DPA to řekl saský ministr pro spolkové záležitosti a šéf úřadu saské regionální vlády Oliver Schenk. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nepředpokládá, že by Německo kontroly zavedlo. S německou stranou je průběžně v kontaktu, telefonovat si bude dnes nebo v pátek se spolkovou ministryní vnitra Nancy Faeserovou. Rakušan to dnes sdělil ČTK.