Češi stále častěji „kašlou“ na cestovky. Dovolenou si zařizují sami, jaké destinace vítězí?

Loňský rok byl rekordní v počtu Čechů, kteří se na dovolenou vydali takzvaně na vlastní pěst. Celkem Češi zaplatili za delší zahraniční pobyty, tedy na čtyři a více nocí, o 12 procent více peněz než v roce 2021. Přesto v zahraničí strávili kratší dobu. Nejvíce se cestovalo tradičně do Chorvatska, na Slovensko a do Itálie. Skokanem roku je Egypt. S odkazem na svá data a statistiky Českého statistického úřadu (ČSÚ) to sdělila ERV Evropská pojišťovna.

Uvedla, že na delší pobyty do zahraničí s cestovní kanceláří vyjelo podle nich loni přes dva miliony Čechů, dvakrát více než v roce 2021. Loňských delších pobytů na vlastní pěst se uskutečnilo téměř 2,9 milionu, což odpovídá 88procenntímu nárůstu proti roku 2021. Je to nejvyšší číslo za dobu zveřejňování statistik ČSÚ od roku 2011, podotkla pojišťovna. Celkově byl podíl individuálních proti organizovaným (s cestovní kanceláří) cestám 58 proti 42 procentům. V roce 2019 to bylo 55 proti 45 procentům.

V roce 2022 podle dat uskutečnili Češi 33 milionů delších i kratších cest. Pětina z nich byla do zahraničí. Meziročně se počet zahraničních cest zvýšil více než dvojnásobně. V roce 2021, kdy byla pandemie, Češi vyrazili do ciziny na 3,2 milionu cest. Delších pobytů se loni uskutečnilo 13,3 milionu, z nich 5,3 milionu bylo do zahraničí. Čísla se tak dostávají na 40procentní podíl, který byl běžný v době před pandemií, uvedla ERV. Proti předpandemickému roku 2019 se počet delších zahraničních pobytů v roce 2022 zvýšil o tři procenta.

Průměrná délka delších pobytů se zkrátila z 8,5 na 7,7 dne. Takto nízký počet dnů podle ERV úřad naposledy zaznamenal v roce 2015.

Loni se také uskutečnilo 2,3 milionu služebních cest, což značí proti roku 2019 pokles o 56 procent. „Přestože u řady firemních klientů vidíme masivní návrat k osobním schůzkám, mnoho lidí stále využívá videokonference, které se naučili používat v době pandemie,“ řekl manažer komunikace ERV Vlastimil Divoký.

Průměrné výdaje za delší zahraniční pobyty se skokově zvýšily. Zatímco za ně v roce 2021 Češi v průměru zaplatili 14 306 Kč, loni to bylo 16 030 Kč, tedy meziročně o 12 procent více, upozornila ERV. Náklady na jeden den delšího pobytu v zahraničí Čechy vyšly na 1838 Kč, o 22 procent více než v roce 2021. Výdaje za kratší zahraniční cesty, které trvají do tří dnů, meziročně klesly o 2,6 procenta, dodala.

Do Chorvatska loni na delší dovolenou podle dat vyrazilo 846 000 Čechů, tedy o 39 procent více než v roce 2021 a o 14 procent více než v roce 2019. Na své druhé místo se vrátilo Slovensko, které v minulém roce navštívilo dohromady 631.000 Čechů, do Itálie 519 000. Fenoménem byly dovolené v Egyptě. Ten dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější letecké destinace. V roce 2022 tam vyrazilo rekordních 470 000 Čechů, což je dvakrát více než v roce 2019, poukázala ERV.