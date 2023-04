Exkluzivní fotky Blesku: Utajená svatba exguvernéra Singera! Hostina byla během obědové pauzy.

S žádnou pompou, ale pěkně v tichosti se v pátek oženil někdejší šéf České národní banky Miroslav Singer (54). Objektiv Blesku ho zachytil i s manželkou Adélou během svatební hostiny. Pár zamířil do restaurace v době, kdy má většina lidí pauzu na oběd…

Šťastný pár poté, co si řekl ono pověstné „ano“, zašel ještě s pár svatebčany do restaurace v pražských Holešovicích. Ženich Singer vyčníval díky nepřehlédnutelné myrtě v klopě a nevěsta Adéla zářila v bílých šatech. Zkrátka klasika. O to více ale oba „svítili“ mezi dalšími hosty restaurace.

Žádný salonek, žádný zabraný lokál jen pro sebe. Svatebčané prostě seděli u stolu a kolem nich se měnilo osazenstvo, jak lidé z okolních kanceláří zrovna přicházeli a odcházeli z obědové pauzy či nějaké schůzky. Asi v půl třetí odpoledne pak novomanželé z restaurace odešli. A zamířili k velkému červenému vozu značky Hummer.

Už podruhé

Že je Singer podruhé v chomoutu, je pro veřejnost překvapující. Někdejší guvernér centrální banky, který stál za masivními a dlouhodobými intervencemi koruny, si totiž své soukromí střeží. V rozhovoru pro Český rozhlas z října 2018 mluvil ještě o své předchozí manželce Janě, se kterou byl v té době 25 let – a mají dvě děti – v souvislosti s tím, že by byla proti jeho vstupu do politiky.

„Hned mě napadá, že bych se musel nějak dohodnout se svou paní, která by byla v takovém případě mimořádně rozčilená,“ vykládal tehdy se smíchem Singer.

Přání od velkých zvířat

Že do toho „praští“, prozradil Singer v pátek na sociální síti Linkedin. Pod příspěvkem se mu začaly sbíhat gratulace. A to ne jen tak od někoho, ale od velkých zvířat českého bankovnictví a ekonomiky. Jen namátkou ředitel sekce měnové ČNB Petr Král (49), hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská (48) nebo známý insolvenční správce Lee Louda (54).