„Navždy spolu" s Coca-Colou: Nápojářská společnost zavádí neodnímatelná víčka v celém svém portfoliu

Společnost v tiskové zprávě vysvětlila účel neodnímatelných uzávěrů, na mají lahvích usnadnit jejich sběr a následná recyklace bude výrazně jednodušší, slibuje Coca-Cola. Nové víčko se otevírá a zavírá stejně, nepůjde odtrhnout od hermetického kroužku. Všechny plastové lahve Coca-Coly, včetně uzávěrů, jsou již mnoho let 100% recyklovatelné, ale ne všechny se recyklují. Víčka od lahví zákazníci Coca-Coly často vyhazují, končí ve směsném odpadu, přředstavuje změnu společnost.

„Rádi zkoušíme novinky jako první.“

„Náš nový funkční design zajistí, že uzávěr zůstává po otevření pevně spojený s lahví, čímž se snižuje možnost jeho vyhození a zároveň poskytuje našim zákazníkům zážitek, na který jsou zvyklí. Změna v podobě neodnímatelných víček se týká celého portfolia nápojů Coca-Cola v plastových lahvích. Společnost Coca-Cola je tak první nápojářskou firmou v Česku a na Slovensku, která zavádí tuto novinku na kompletní portfolio nápojů,“ vysvětluje Martina Lovětínská, marketingová ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

„My rádi zkoušíme novinky jako první. Jsme rádi leadeři ve všem, co se týká udržitelnosti. Což je i tento případ, protože jsme velká skupina a zavádíme tento typ uzávěru na všech trzích, tak jsme si to chtěli vyzkoušet co nejdřív, abychom si ověřili, že to řešení od dodavatelů bude vyhovovat nám, našim výrobním linkám a tomu, co my očekáváme pro naše spotřebitele. Viděli jsme to jako výhodu být první, a proto to děláme,“ prohlásila Lovětinská.

Pro lidi za volantem i s hendikepem

Před zavedením se samozřejmě testovalo, ujistili zástupci společnosti ve své tiskové zprávě. „Nový uzávěr má i praktické výhody např. pro osoby s hendikepem nebo řidiče, kteří mohou lahev snadněji znovu uzavřít jednou rukou. O novém uzávěru budou zákazníci informování jak v místě v prodeje, tak i prostřednictvím dalších komunikačních nástrojů společnosti Coca-Cola,“ doplňuje Veronika Němcová, ředitelka komunikace ve společnosti Coca-Cola ČR/SR.

„Při uvedení na ostatních trzích byla reakce přesně taková, jakou jsem popisovala. Od začátku se najdou velcí fanoušci, kteří mají velkou radost, že se děje něco v oblasti udržitelnosti a jsou z toho nadšení a stanou se i zastánci tohoto řešení ve svém okolí. Druhá skupina lidí, kteří to vyzkouší mohou mít méně příjemnou reakci, protože se jim víčko to dotýká rtů a není topro ně úplně komfortní. Třeba u dětí, než se s tím naučí pít, to může chviličku trvat. Pak může být reakce krátkodobě negativní. Ale setkali jsme se v podstatě jen s velmi malou a krátkodobou negativní reakcí, právě proto, že chvíli trvá než se s tím lidé naučí pracovat jako s každou novou věcí,“ komentovala předpokládanou reakci zákazníků Lovětinská.

Společnost připomněla, že „nařízení Evropské Unie o jednorázových plastech ukládá povinné používání neodnímatelných víček od 3. července 2024“. Coca-Cola i proto předchází na toto nařízení, a to již od poloviny roku, kdy nejpozději dojde k doprodání nápojů se starým typem uzávěrů, budou v prodejní síti pouze nápoje v obalech s neodnímatelným víčkem, ujišťuje firma.

“Vítáme krok společnosti Coca-Cola k urychlenému uvedení nového designu lahví na český trh. Víme totiž, že většina environmentálních dopadů produktů vzniká již ve fázi návrhu a designu, a tato nová podoba připnutého víčka cílí na omezení plastového odpadu ve volné přírodě, kde víčka často končila. Tuto podobu lahví uvidíme pořád častější, do roku 2024 by totiž již měla být připnutá víčka standardem v celé Evropské unii,” uvádí Laura Mitroliosová, ředitelka CIRA Advisory, poskytující poradenství pro cirkulární ekonomiku - opětovné využívání a recyklaci věcí.

Inovaci rozhodně uvítaly i firmy, které se recyklací plastů zabývají. „Ideální je recyklace celého obalu, tedy i s víčkem. Při zpracování je u nás celý obal rozsekán na malé kousky a ve vodní lázni materiál víčka vyplave. Tím je oddělen od vloček PET. Materiál je pak obchodován našim odběratelům. Je velice kvalitní a žádanou surovinou, ze které se vyrábí instalatérské trubky, palety, kontejnery, krabice a další výrobky,“ popisuje Thomas Billes, generální ředitel společnosti PET to PET Recycling.

Coca-cola dále v tiskové zprávě vysvětlila, že přechod na neodnímatelná víčka je dalším střípkem v mozaice ambiciózní environmentální strategie společnosti Coca-Cola “World Without Waste“ (Svět bez odpadu). V jejím rámci chtějí i dosáhnout „stoprocentní recyklovatelnosti nápojových obalů, což se na českém i evropském trhu společnosti Coca-Cola HBC již podařilo splnit. A do roku 2025 plánuje v zemích Evropské unie zvýšit poměr recyklovaného PETu ve svých lahvích až na 50 %“.

Ambiciózní cíle

A společnost má velké cíle. do roku 2030 by ráda vytřídila a zrecyklovala stejné množství nápojových obalů, jaké uvede na trh. Do roku 2040 plánuje mít Coca-Cola uhlíkově neutrální podnikání v celém svém hodnotovém řetězci přechodem na 100% obnovitelnou elektrickou energii a nízkouhlíkové zdroje energie. Také hodlá poskytnout zákazníkům energeticky účinné a ekologické chladicí lednice. Do roku 2025 slibuje investovat 250 milionů eur (5,9 mld. Kč) do aktivit, které povedou ke snížení emisí, shrnuje v závěru své zprávy.