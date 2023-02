Agrofert nepochodil u žádostí o dotace. Fond mu neproplatí půl miliardy

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal ukončovat 28 žádostí o dotace dceřiných společností Agrofertu, firmy tak na své projekty nedostanou více než půl miliardy korun. Poté, co Evropská komise loni na jaře poslala do Česka závěr auditu ke střetu zájmů tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO) v oblasti zemědělských dotací a vystavila pokutu, je jasné, že Evropská unie peníze neproplatí. Firmy se mohou odvolat nebo i soudně bránit. Napsal to dnes server iROZHLAS.cz . Holding Agrofert je součástí Babišových svěřenských fondů.

„U balíčku 21 žádostí před podpisem dohody, které jsme dříve pozastavili, teď dochází k jejich ukončování,“ uvedl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz nový ředitel SZIF Petr Dlouhý. Dalších sedm žádostí bylo pozastaveno po podpisu dohody před vyplacením. „Tam žadatelé dostávají oznámení o výši dotace, kdy se jim přiděluje nulová dotace,“ podotkl Dlouhý, který ve funkci nahradil Martina Šebestyána.

Evropská unie měla projekty podpořit asi 200 miliony korun, zbytek měl jít ze státního rozpočtu. Zemědělský fond, který v Česku rozděluje národní i unijní dotace do zemědělství, buď mohl vzít pochybení na sebe, nebo přislíbenou finanční podporu podnikům z koncernu Agrofert odebrat. Rozhodl se jít druhou cestou, píše server.

Dceřiné firmy Agrofertu se budou moci ve všech případech rozhodnutí bránit. Tam, kde ještě neměli jejich zástupci podepsané s fondem smlouvy, se budou mít možnost odvolat. „U nich bude mít žadatel možnost obrátit se s podnětem na přezkumnou komisi. A to naše ukončení může být přímo žalovatelné před příslušným soudem,“ popsal Dlouhý.

U sedmi žádostí, které byly pozastavené až po podpisu, by do hry mohlo vstoupit ministerstvo zemědělství. „Zde je možnost využít sporného řízení v rámci správního řádu, kde by v dané věci rozhodoval řídící orgán programu rozvoje venkova, tedy ministerstvo zemědělství,“ vysvětlil Dlouhý. I tato rozhodnutí by případně mohl Agrofert napadnout u soudu.

Nevyloučil to mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský, k případům se nechtěl více vyjadřovat. „Probíhající řízení nekomentujeme. Můžeme pouze potvrdit, že jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákonem a dotačními pravidly a jsme připraveni hájit svá práva,“ uvedl mluvčí pro iROZHLAS.cz.

Zmíněných 28 žádostí o dotace fond vedený ještě Šebestyánem preventivě pozastavil. Do období, kdy byl podle Evropské komise Babiš ve střetu zájmů, tak nakonec spadá jen jediná proplacená dotace. Jde o zhruba 1,6 milionu korun pro drůbeží farmu Schrom Farms, které loni v září začal fond po zemědělském podniku vymáhat zpět. Firma se proti tomu odvolala u ministerstva zemědělství.