Nakažených HIV v Česku dramaticky přibylo, hlavně mezi cizinci. Případů je nejvíc od roku 1985

Česko podle odborníků stále patří mezi země s nízkým výskytem HIV, jde o 2,78 případu na 100.000 obyvatel. Počet nově diagnostikovaných mezi českými obyvateli od roku 2019 setrvale klesá, loni jich bylo 126. Pro srovnání 199 v roce 2016.

Mezi novými případy bylo loni 126 občanů České republiky a 166 cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem, 237 mužů a 55 žen. Poprvé je jich více než polovina nově diagnostikovaných. Nejčastěji pocházejí dlouhodobě z Ukrajiny a dalších východoevropských zemí. V letech 2015 až 2019 tvořili Ukrajinci zhruba pětinu. V letech 2020 a 2021 stoupl podíl na 37 procent, vliv mělo omezení přeshraničního pohybu související s covidem-19. V roce 2022 v důsledku války na Ukrajině tvořili se 100 nově diagnostikovanými 60 procent nově nakažených cizinců.

Ukrajinci se statutem uprchlíka se mezi ně nezapočítávají, jejich statistiku vede SZÚ samostatně. Od začátku války do konce loňského roku jich přišlo do Česka 578, žen bylo 380 a mužů 198. Dvacet nakažených bylo dětí do 15 let.

„Naprostá většina těchto uprchlíků věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a potřebovala zajistit kontinuitu léčby HIV infekce,“ uvedla Národní referenční laboratoř v tiskové zprávě. Podle odborníků je infekčnost léčených osob minimální a nákaza od nich nepravděpodobná.

Počty nově nakažených HIV v Česku od začátku sledování výskytu viru v roce 1985 postupně rostly až do roku 2016. Tehdy byl roční počet nových případů nejvyšší, a to 286. Od té doby počty nově nakažených kolísají. V letech 2017 a 2018 nových případů ubývalo a v letech 2019 a 2020 zase jejich množství rostlo.

Za celou dobu sledování HIV bylo v Česku potvrzeno celkem 4366 případů nákazy HIV, 3086 u občanů ČR a 1280 u cizinců. U 824 lidí se z nákazy HIV rozvinula nemoc AIDS a 567 nemocných této chorobě podlehlo.

Nejčastějším způsobem přenosu HIV zůstává sex, polovina nakažených jsou muži mající sex s muži, 31 procent se nakazilo při heterosexuálním styku. Zaznamenán byl loni i jeden případ nákazy při transfuzi krve a osm případů nákazy u injekčních uživatelů drog.

Vir HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.