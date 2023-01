Mendelova univerzita dojela na chyby za Nerudové: Akreditační úřad jí sebral doktorské programy!

Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) se shodla na odebrání institucionální akreditace Mendelově univerzitě pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách. Novinářům to po jednání rady řekl šéf úřadu Robert Plaga. Rada podle něj zároveň odebrala univerzitě možnost uskutečňovat doktorské studijní programy Ekonomika a management v českém a anglickém jazyce. Opatření se týká Provozně ekonomické fakulty, na které se podle Plagy vyskytla pochybení, s nimiž si systém vnitřní kontroly nedokázal poradit. Rozhodnutí není pravomocné.

Bývalá rektorka univerzity a neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová na twitteru uvedla, že doufá, že rozhodnutí úřadu školu do budoucna posílí. „Věřím, že univerzita získá institucionální akreditaci pro ekonomické obory brzy zpět a z celé věci vzejde ještě silnější,“ uvedla. Možné pochybení na Mendelově univerzitě bylo v médiích jedním z hlavních témat při její kandidatuře na prezidentku.

„Je to nepravomocné rozhodnutí, je to usnesení rady, v tuto chvíli bude následovat rozhodnutí a samozřejmě opravné prostředky ze strany univerzity,“ uvedl Plaga. Na dotaz, do jaké míry měla za pochybení zodpovědnost Nerudová, Plaga řekl, že primární zodpovědnost má děkan fakulty a garanti jednotlivých oborů.

Tajemník NAÚ Jiří Smrčka loni při prvním rozhodnutí o odebrání institucionální akreditace pro doktorské studium ekonomických oborů na Mendelově univerzitě ČTK řekl, že odebrání institucionální akreditace se nedotkne současných studentů ani přijímání nových studentů do stávajících studijních programů.

Problém na Provozně ekonomické fakultě byl podle Plagy v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a také ve využívání zprostředkovatelské agentury. Podle Plagy se ale kauza nedá rozsahem srovnávat například s dřívější kauzou „rychlostudentů“ plzeňských práv.

Už dříve zveřejněné informace uváděly, že někteří studenti doktorského studia ukončili studium za kratší dobu, než je standardní. Studium tak absolvovali za 22 až 30 měsíců.

Plaga řekl, že rada mu zároveň doporučila zahájit další kontrolu na Mendelově univerzitě zaměřenou na systém řízení kvality.