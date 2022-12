Půlka Čechů plánuje předsevzetí. Nejčastěji se týkají zdraví i peněz kvůli obavám z krize

Na rok 2023 si plánuje dát novoroční předsevzetí 52 procent Čechů. Skoro polovina z nich se chce zaměřit na zdraví a pohodu, 41 procent pak na finanční cíle. Následuje kondice a osobní rozvoj, které shodně dosáhly 30 procent. Vyplývá to z průzkumu, který provedla sociální investiční síť eToro mezi 2000 Čechy. Lidé mohli označit více možností.

Finanční cíle zaznamenaly velký nárůst v prioritách Čechů pro rok 2023 ve srovnání s předsevzetími na letošek, kdy je uvedlo 32 procent respondentů.

Nejčastější finanční cíl pro příští rok je začít si přivydělat, a zvýšit tak svůj příjem (44 procent), v závěsu dodržet stanovený rozpočet (38 procent) a šetřit na velkou životní událost, jako je auto nebo dům (34 procent). I pro loňský rok byl první přivýdělek (46 procent), za ním následovala motivace vytvořit si nouzové úspory (42 procent).

„Krize životních nákladů dominuje novinovým titulkům a zjevně nutí lidi více přemýšlet o tom, jak vycházet s penězi v příštím roce. I když všichni doufáme, že finanční tlak v roce 2023 poleví, Češi se zjevně chystají příští rok bojovat a zlepšit způsob, jakým hospodaří se svými penězi, místo toho, aby strkali hlavu do písku,“ uvedl analytik eToro Sam North.

Finanční předsevzetí šlo podle průzkumu nejsnáze dodržet. Letos ho dodržovalo po dobu tří měsíců a více 79 procent Čechů, což je více než u jakéhokoliv jiného typu předsevzetí. Třetině Čechů se nepodařilo svá finanční předsevzetí dodržet, protože jim to nedovolovaly rostoucí účty za domácnost (62 procent), inflace snižující disponibilní příjem a příliš mnoho výdajů k pokrytí (48 procent), ukázal průzkum.

Nejobtížnější pro Čechy bylo dodržet předsevzetí typu fitness a zdraví s pohodou. Přesto oba cíle zvládlo držet po dobu tří měsíců a déle 58 procent Čechů. Kondici (58 procent) a osobní rozvoj (50 procent) řeší nejčastěji nejmladší věková skupina z průzkumu ve věku 16 až 24 let. Naopak zdraví a pohodu si volí často lidé ve věku 55 až 65 let. Finanční předsevzetí si pak nejčastěji dává produktivní skupina ve věku 25 až 34 let.

Respondenti byli také dotázáni na některá neobvyklá předsevzetí, která si dali v minulých letech. Zmínili mimo jiné předsevzetí sbírat odpadky v trávě a na ulici při procházce se psem, cíl uběhnout deset kilometrů, snaha o to nepřibrat na váze více než v minulém roce, touha najít si životní lásku nebo přání naučit se čarovat, dodalo eToro.