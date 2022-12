Podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA) chtějí letos Češi za Vánoce utratit v průměru přes 13 tisíc korun. Je to sice zhruba o tisícovku více než loni, ani ta ale vzhledem k inflaci nezaručí, že Vánoce budou stejné jako před rokem. „Zatím to vypadá, že Vánoce budou chudší než ty loňské, ovšem naše rodinné rozpočty zatíží paradoxně naopak více,“ říká Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

České mzdy oproti loňsku totiž narostly zhruba o 6 %, zatímco útraty v obchodech zhruba o 7 %. „To znamená, že nám nákupy ze mzdy ukrajují více peněz. Z obchodů si ovšem odnášíme o téměř 10 % méně zboží, a o tolik méně dárků lze čekat pod stromečkem,“ dodává. A právě představa chudých Vánoc žene Čechy k půjčce. Během listopadového průzkumu ČBA se sice k plánované půjčce přiznala jen 3 % dotázaných, s blížícími se svátky ale jejich počet nejspíš vzroste. Často sice půjde »jen« o nízké částky, ale právě ty můžou způsobit extrémní problémy.

Zbrklost škodí peněžence

Předvánoční období je podle odborníků ohledně půjček specifické. „Lidé chtějí rychlé peníze na dárky a podmínkám smluv, výši splátek nebo úrokům nevěnují tolik pozornosti. Zadluží se zbytečně zbrkle. A to je v současné ekonomické situaci extrémně nebezpečné,“ vysvětluje ekonom Pilíšek.

Každý by si podle něj měl vyhodnotit, zda do »dluhové oprátky« vůbec strkat hlavu. K opatrnosti nabádá i Filip Hanzlík z České bankovní asociace. „Je dobré vždy zvážit, jestli na splácení takového závazku mám prostředky, popřípadě si velmi dobře vybrat poskytovatele takové půjčky. A vždy přesně zjistit, kolik za svou půjčku zaplatím,“ upozorňuje.

Od půjčky můžete odstoupit

Lidé netuší, že ze sjednané půjčky se můžou vyvázat. „Od smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření,“ potvrzuje Lukáš Zelený. „Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po uzavření smlouvy,“ dodává.

Zkontrolujte smlouvu

Než podepíšete smlouvu o půjčce, důkladně si ji prostudujte. Musí obsahovat údaje o celkové výši úvěru, jeho úrokové sazbě, RPSN (včetně jejího výpočtu), počtu a četnosti splátek a celkové době trvání úvěru. Chybět nesmí informace o právu na předčasné splacení úvěru a »pokutách« při nesplácení.

Rada: „Slibům věřte, jen pokud jsou srozumitelně uvedeny ve smlouvě. Neberte vážně reklamu ani ústní informace. Než smlouvu podepíšete, pečlivě ji prostudujte včetně veškerých příloh. A nikdy ji nepodepisujte pod časovým či jiným nátlakem,“ radí právník Lukáš Zelený.

Mgr. Lukáš Zelený Autor: Tonda Tran

Ježíšek nadělí podle cen energií

Na počtu dárků pod stromečkem se letos podepíše nejen infl ace, ale i ceny energií. „Najdeme tak například rodiny, které mají ceny energií nadále zafixovány za předchozí nízké ceny, a jejich rozpočet tak bez větších problémů utáhne i dražší nákupy dárků. Naproti tomu domácnost, která musí platit současné vysoké ceny energií, a k tomu například bydlí v nezatepleném domě s velkou spotřebou, bude oproti loňsku muset o Vánocích šetřit přímo drakonicky,“ říká ekonom Vít Hradil.

Šťastné a zadlužené

Češi si nejčastěji plánují půjčit částku do 10 000 Kč. Jenže i drobná půjčka na zaplacení vánočních výloh může způsobit velký problém. „Malou částkou to zpravidla začíná,“ vysvětluje ekonom Roman Pilíšek ze společnosti Zlaté rezervy. V současnosti totiž není dobré podcenit jakýkoli pravidelný výdaj. Právě kvůli předvánočním půjčkám v minulosti spadla řada lidí do dluhové pasti. Podle průzkumu ČBA přiznává v souvislosti s vánoční půjčkou následné finanční problémy 70 % dotázaných.

Nejvíc stojí dárky

Podle listopadového průzkumu ČBA plánují Češi letos utratit za dárky 7513 Kč, dalších 3403 Kč za jídlo a pití a 2719 Kč za vánoční výzdobu. Celkem tak chtějí vydat za Vánoce v průměru 13 635 korun. To je zhruba o 1000 korun více, než tomu bylo vloni, kdy Češi za Vánoce utratili v průměru 12 672 korun.

