Německý parlament kývl na zastropování cen plynu i proudu: Domácnostem i firmám přispěje až na 70 % spotřeby

Německý parlament dnes schválil regulaci cen zemního plynu a dálkového tepla pro domácnosti, firmy i velké průmyslové podniky. Opatření, k jehož financování zřídilo Německo fond v objemu až 200 miliard eur (4,9 bilionu Kč), potrvá od ledna 2023 až do konce dubna 2024. Stát bude domácnostem dotovat spotřebu až do výše 80 procent podle jejich průměru z loňského roku, velkým firmám pak 70 procent. Po zastropování cen plynu a tepla schválil i regulované ceny elektřiny. Výhody pro domácnosti a podniky potrvají do dubna 2024.