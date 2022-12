Válek: Objednali jsme 300 tisíc balení sirupu pro děti, část přijde už do Vánoc

Ministerstvo zdravotnictví v úterý vyjednalo dodávku 300 000 balení Nurofenu pro děti do České republiky. Do Vánoc by měla dorazit první část, zhruba třetina. Novinářům to dnes před jednáním vlády řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Problém s nedostatkem sirupu je podle něj celoevropský.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v pondělí informoval o tom, že sirup Nurofen pro děti nebude dostupný do poloviny března příštího roku. Výrobce Reckitt Benckiser lékovému ústavu oznámil, že důvodem výpadku jsou „výrobní důvody“. Do Česka nyní firma nedodává ani dětské čípky, které se používají pro snížení horečky při chřipce a nachlazení u dětí, zmírňují bolesti hlavy, zubů, uší, bolesti v krku nebo pooperační bolesti. U čípků výrobce termín obnovení výroby neuvádí.

Dodávka Nurofenu pro děti bude rozdělena plošně do sítě lékáren, řekl Válek. Distributoři ve spolupráci se SÚKL už to podle něj připravují.

Podle ministra je nutné situaci řešit systémově, ve vnitřním připomínkovém řízení je proto novela zákona o léčivech. Ta má mimo jiné přinést lepší přehled o stavu v lékárnách či povinnost distributorů držet zásobu léků na předpis.

SÚKL by měl mít podle Válka povinnost mít informace o množství léků v lékárnách online tak, aby mohl okamžitě reagovat v případě, že je pokles u nějakého léku výrazný a výrobce navíc ohlásí informaci o výpadku. Ústav nyní dostává informace v poměrně dlouhých intervalech a není schopen operativně reagovat, míní vicepremiér.

U léků, které jsou na předpis, by distributoři měli držet zásobu. Podle Válka se ještě povede debata o tom, na jak dlouhou dobu, on by se přimlouval zhruba za šest týdnů. „Kdyby došlo k výpadku u léků na předpis, aby lék v síti byl a lékárny ho dostávaly jenom v tom množství, které opravdu potřebují pro své pacienty,“ poznamenal.

Válek: Je třeba reagovat pružněji

Válek chce také otevřít diskuzi o tom, zda se neobjevily v posledních zhruba 30 letech nějaké nové skupiny léků, u nichž by se dalo debatovat o tom, zda by některé neměly být plně hrazeny. Znamenalo by to podle ministra velké náklady pro zdravotní pojišťovny, debatu má ale za legitimní. „Je potřeba pružněji reagovat na to, jak se vyvíjí farmakoterapie a obecně léky,“ dodal.

Nenahraditelných léků chybí jednotky až desítky ročně, ostatní jdou podle České lékárnické komory většinou nahradit. Nedostatkový sirup proti horečce ale od května chybí už potřetí. Příčiny výpadků jsou podle lékárníků různé, někdy se je ale lékárny ani nedozvědí. Za problém považují i to, že se výroba velké části léků přesunula mimo Evropu. Někdy může být za výpadkem i panika, při nedostupnosti léku se lékárny či pacienti zásobí jeho náhradou.

Lipavský: S vytvářením zásob léků nejsou zkušenosti

Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) nemá stát z dřívějška s vytvářením zásob konkrétních léků úplně dobré zkušenosti, protože některé se následně musely likvidovat. Lékové zabezpečení má ale podle něj vliv na bezpečnost státu a vláda tomu věnuje velkou pozornost, dodal.