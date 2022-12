Domácnosti zasáhla krize, Ježíšek se často musí uskromnit: Expertka radí, jak to sdělit dětem

Děti podle psycholožky Daniely Müllerové zhoršující se ekonomickou situaci a její dopad na různé oblasti rodinného života vnímají už delší čas.

„Děti vnímají, že rodiče museli přijmout úsporná opatření ohledně energií, nákupu potravin a dalších věcí. Zhoršená ekonomická situace tedy jejich život provází již nějakou dobu. Určitě se o ní hovoří ve škole. Chudší Vánoce pro ně nejspíš nebudou překvapením. Mohou ale být prvním, pro ně hmatatelným důkazem toho, že rodina disponuje menšími finančními prostředky,“ řekla Blesk Zprávám Müllerová.

Pokud chceme děti připravit na to, že Ježíšek bude letos skromnější, je základem, jakým způsobem jste s tím vyrovnaní vy sami, jak svou měnící se situaci přijímáte, a jaký skutečný dopad na váš rozpočet ekonomická situace má.

Zbytečně nestrašte, pozor na výčitky

„Obecně platí podobné zásady jako u pandemie - podávat dětem pravdivá vysvětlení, přiměřená jejich věku. Nestrašit je zbytečně, nepřenášet na ně svou úzkost, nepřehánět, nezveličovat,“ upozorňuje psycholožka z centra LOCIKA s tím, že když děti například slyší rodiče nadávat u televize, tak neví, co se děje, a mohou si vše představovat ve zkreslené, děsivé podobě. Proto je důležité nenechat děti bez vysvětlení a pomoci i jim zpracovat jejich emoce.

„Děti mají sklon si pocity dospělých, kterým nerozumí, vykládat tak, že za to mohou ony, že způsobují rodičům starosti a trápí se tím, že “představují pro rodiče problém”, nebo neví jak mámě a tátovi pomocí, aby jim bylo lépe. Děti mohou mít tendenci přebírat odpovědnost za pocity rodičů (snaha utěšit, vynahrazovat, “nezlobit” atd.). Pozor na výčitky typu “ani nevíš, jaké já mám starosti, ty žádné nemáš atd.“ upozorňuje psycholožka.

„Ježíšek má více starostí“

Pokud máte doma dítě, které ještě věří na Ježíška, tak chudší Vánoce byste neměli dávat do spojitosti s jeho chováním, např. větou: „Letos si nebyl hodný, tak ti toho Ježíšek přinese méně“.

„Dětem, které věří na Ježíška, je možné říci, že Ježíšek letos má také více starostí, a proto vybere ty nejdůležitější dárky. Soustřeďte se s dítětem na výběr dárků. Sestavte seznam společně a vyberte ty, které jsou “nejvíc důležité”. Pojměte to jako výběr, “co je důležité”, ne “omezení” a motivujte dítě k tomu se na dárek těšit, vybrat ho opravdu smysluplně,“ radí Daniela Müllerová.

Pozor na omluvy a sliby

S dětmi, které už ví, že dárky nenosí Ježíšek, tak je lepší hovořit otevřeně. A bez výčitek.

„Nevyčítejte to sami sobě ani skrytě dítěti, např. větami „tvoje potřeby jsou pro mě nákladné, prožívám “kvůli tobě” frustraci, pořád něco chceš atd.“,“ říká psycholožka.

Zároveň byste se měli vyvarovat omluv a slibovat kompenzaci příští rok nebo si peníze na dárky navíc půjčovat.

„Nestyďte se za svou zhoršenou ekonomickou situaci. Dítě se s tím tak mnohem lépe vyrovná a přijme to. A způsob, jakým se s tím vyrovnají děti, se odvíjí od toho, jak se s tím vyrovnávají rodiče. Pro starší děti mohou mít význam i nehmotné dárky, které ukážou, že o dítěti přemýšlíte a všimli jste si, co má rádo a co rádo dělá,“ vzkazuje Daniela Müllerová.

Přílišná „příprava“ škodí

Zároveň ale není potřeba na chudší Vánoce děti příliš připravovat a přehnaně zdůrazňovat, že zkrátka „letos na to nemáme“.

„Fakt, že Vánoce budou letos jiné, z důvodu zhoršené ekonomické situace, zakomponujte už do výběru dárků. Tím na to děti připravíte. Zaměřte se na to, z čeho jiného mohou mít děti radost, než jsou materiální dárky,“ dodává k tomu psycholožka.

Rodiče, není to vaše chyba

Pokud jim sdělujete, že letos budou Vánoce skromnější, nepřenášejte na děti odpovědnost, vinu, či příliš rodičovských negativních emocí.

„Máte na svou frustraci, vztek, strach, smutek samozřejmě právo a jsou v současné době pochopitelné, ale oddělte je od svého chování a komunikace s dítětem. Nedávejte chudší Vánoce do souvislosti s chováním dětí. Nevnímejte to také jako své selhání a chybu, že děti nemají vše, co si přejí,“ říká rodičům Mullerová.

Vztah rodičů a dětí se neodvíjí od toho, co děti dostávají za dárky. „Je možné projevit porozumění pro případné zklamání dětí, že nedostaly to, co si přály. I to je život a součást plnohodnotného vztahu. Buďte autentičtí v tom, co prožíváte. Ale ukazujte jim i to, co přináší naději a posiluje důvěru,“ doplňuje odbornice.

Není to jen o materiálních věcech

Podle psycholožky je dobré vést děti k tomu, aby o dárcích přemýšlely a našly si v nich pro sebe hodnotu.

„Zaměřte se na to, že Vánoce nejsou pouze o materiálních věcech. Je to také společně strávený čas, tradice a rituály, setkávání s druhými. Udělejte něco, co běžně neděláte. Množství dárků není projevem míry lásky k dítěti. Ukazujte mu zájem a lásku jiným způsobem. Buďte nápadití - dárek může být třeba i předplatné časopisu,“ uzavírá Müllerová.